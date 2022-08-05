كيف أجبرت ميرنا المهندس صديقتها ريم البارودي على البكاء؟.. تفاصيل مؤثرة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة كبيرة تميزت بالتناغم والمحبة، جمعت بين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس والفنانة ريم البارودي، كانا يرافقن بعضهما البعض في جميع المناسبات والمواقف، الحزينة منها والمفرحة، حتى في فترة المرض والرحلة الشاقة التي عاشتها الأولى، قبل وفاتها بمرض سرطان القولون.

ويوافق اليوم 5 أغسطس، ذكرى وفاة ميرنا المهندس، إثر إصابتها بمضاعفات مرض التهاب القولون التقرحي، التي عانت منه منذ أن كان عمرها 14 عاما.

علاقة ميرنا المهندس بـ ريم البارودي

تحدثت الفنانة ريم البارودي، عن طبيعة علاقتها بالفنانة ميرنا المهندس، خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج «واحد من الناس»، عن علاقتهما، قائلةً: «أنا وميرنا المهندس، كنا أصحاب جدًا، وكانت مسمياني الصاحبة الفاتحة للشهية، بسبب الضحك والهزار والأكل».

«ندمت على الزعل اللي كان على الفاضي، ولحد دلوقتي بروح أزور قبرها»، عبارة تابعت من خلالها الفنانة ريم، الحديث عن كواليس علاقتهما، إذ دخلت في نوبة بكاء شديدة فور الحديث عنها، مضيفةً: «قبل ما تموت طلبت إنها تشوفني، وكنت في بيروت مع أحمد سعد، بنصور برنامج».

ريم البارودي: رافقتها في أيامها الأخيرة

عن الأيام الأخيرة قبل وفاة ميرنا المهندس، قالت ريم البارودي: «كلمني أمير شاهين، قالي إن ميرنا تعبانة جدا، وقتها قولتله مش عاوزه أشوفها وهي تعبانة، وبعدها كلمني أخوها عمر المهندس، ونزلنا فعلًا من بيروت عليها في المستشفى، وقعدت هناك آخر كام يوم قبل ما تموت».

معلومات عن ميرنا المهندس

- بدأت ميرنا المهندس، مشوارها الفني، من خلال العمل في الإعلانات، في الطفولة، حتى ظهرت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسلسلات في فترة الثمانينيات.

- أصيبت بمرض التهاب القولون التقرحي، في عمر الـ14 عاما.

- توقفت عن العمل الفني واعتزلت الفن لفترة بسبب اشتداد المرض عليها، لمدة دامت أكثر من 11 عاما.

- جمعتها علاقة عاطفية بالفنان أمير شاهين، ومنعها المرض من الزواج منه.