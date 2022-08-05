نصائح لتقليل التوتر قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. عملتوا اللي عليكم

القاهرة - سمر حسين - ماما

ساعات تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، ومؤتمر إعلان الأوائل على الجمهورية، وهي النتيجة المرتبطة بآلاف الأمنيات والأحلام، ويترقبها ملايين المصريين، نظرا لأن معظم البيوت بها طالب ينتظر تحقيق هدفه المرتبط بها، وكلما اقترب موعد ظهور النتيجة يزداد التوتر والقلق في قلوب الأهالي والأبناء، منهم من ينتظرها ليرى الفرحة في عيون أبنائهم، أيا كانت النتيجة، إذ يعربون عن فخرهم الدائم بهم، ومنهم من تشكل النتيجة أهمية كبيرة في حياته، ولتخطي تلك الساعات الصعبة، نستعرض مجموعة النصائح لتقليل حد التوتر والخوف.

نصائح لتقليل توتر نتيجة الثانوية العامة

«أنا خايفة من النتيجة.. أنا قلقانه أوي»، تلك الكلمات الأبرز المعبرة عن الوضع الحالي، وترقب الأهالي والأبناء لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ أن ملايين البيوت ينتابها القلق والخوف وتراودها أمنيات وأحلام، لكن كل شيء قد قُدر وكُتب، إذ تتحدث الدكتورة إيناس علي أخصائية الصحة النفسية وتعديل السلوك، عن النصيحة الأهم في الوقت الحالي لتقليل التوتر والخوف قبل ساعات من ظهور النتيجة: «التوتر والقلق في الحالة دي طبيعي، لكن عليهم أن يقتنعوا أنهم عملوا الواجب اللي عليهم ودي النتيجة، إحنا توكلنا على الله وعملنا اللي علينا، أكيد اللي ربنا شايفه لينا خير هيعملوا».

لا تلوموا أبنائكم

تواصل إيناس علي، في تصريحات لـ«هن»، نصائحها قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلة: «بالنسبة للأهل الموضوع خلص، والأولاد عملوا اللي عليهم وزيادة، لذلك يجب عليهم عدم نهر الأبناء على النتيجة، وأن يرضوا بقضاء الله، وتلك هي أهم نصيحة لتخفيف القلق والتوتر، ميقولوش لأولادهم كنتوا ممكن وممكن، خلاص هما عملوا اللي عليهم والنتيجة بتاعت ربنا».

وأكدت الأخصائية النفسية، أن الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح، فإن هناك دور إعادة، مشيرة إلى أنه ليس شرطا على الأبناء الالتحاق بكليات القمة، حسب ما يسميها المجتمع، بل هناك كليات مختلفة، يمكن للطالب أن يلتحق بالمجال الذي يحبه.