هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022؟.. اعرف الموعد النهائي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022؟ سؤال بات يشغل مساحات واسعة، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويتصدر محركات البحث، بسبب انتشار العديد من المنشورات، التي تحث الطُلاب على سرعة تسجيل بياناتهم وأرقام جلوسهم، وانتظار النتيجة المقرر إعلانها قريبًا.

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022؟

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022؟ سؤال متكرر ومعتاد خلال الأونة الأخيرة، رد عليه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، بالتأكيد على أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، من المُقرر أن يكون في الأسبوع الأول لشهر أغسطس الجاري، وقبل يوم 8 من الشهر ذاته، لافتا إلى أنه يتم حاليا تجهيز النتيجة في شكلها النهائي، كما يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

وأوضح «شوقي»، أن كل طالب بالفعل حصل على درجاته التي يستحقها، أنه لم يُظلم أي طالب أثناء رصد وتقدير الدرجات، مشيرا إلى أنّ 708 آلاف طالب، أدوا امتحانات الثانوية العامة، عبر 10 ملايين بابل شيت.

التفاصيل النهائية لـ نتيجة الثانوية العامة

كان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف أنه تم بالفعل الانتهاء من النسبة الأكبر لمراحل إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من إعداد النتيجة في صورتها النهائية خلال ساعات، بحيث تكون جاهزة للاعتماد الرسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية العامة 2022، تمت مراجعتها بالفعل بشكل دقيق، إذ شدد الوزير،على ضرورة عدم وجود أي أخطاء من الممكن أن تؤثر سلبا على نتيجة طالب واحد، مطالبا إيضا، بعدم الاستعجال في إنهائها، على أن تتم مراجعة كل مرحلة بشكل دقيق ومحكم ليحصل كل طالب على حقه.