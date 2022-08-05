الامارات | امرأة تحمي كلبها من هجمات النوارس القاتلة بدرع شائك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحسبب هجمات طيور النوس على الكلاب الصغيرة مقلقة لاصحاب هذه الحيوانات الصغيرة المحببة، وبدأت هذه الطيور تشكل مصدر قلق وخوف، وفقا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، مستشهدة بحوادث كثيرة بينها هجوم مسجل لكلبة شيواوا انتزعها طير نورس من أمام ملاكها وطار بها بعيدا.

ولذا بدأ أصحاب هذا النوع من الكلاب الصغيرة والخفيفة الوزن بابتداع حيل لوقايتها من هجوم الطيور الكبيرة ولا سيما النوارس بالقرب من الشواطئ.

ومن بين هذه الحيل ما قررت امرأة استخدامه عبر تصميمها لسترة أمان لكلبها، وصممت المرأة بعد جهد «سترة أمان»، بمسامير طويلة مثبتة وناتئة، وذلك لحماية كلبها الصغير من أية محاولات اختتطاف من قبل طيور النورس.

ونشرت السيدة التي لم تنشر صحيفة «ميرور» اسمها، صور كلبها وهو يتنزه «بأمان» في الشارع، على منصة "تيك توك"، وحصدت سريعا ما يقارب 1.3 مليون إعجاب، بالإضافة إلى آلاف التعليقات.

وعلقت المرأة أثناء تشغيلها للفيديو على المنصة أنهما (أي هي والكلب) «لسنا خائفين من النورس». وأضافت «يجب أن يخاف النورس منك»، بينما تتحرك الكاميرا لإظهار عدد المسامير الكبيرة على ظهر كلبها، بالإضافة إلى الأزرار الصغيرة حول الياقة.

لكن الحادثة السابقة رغم قساوتها، تبقى محدودة وفق تعليق إحدى منظمات حماية الحيوانات، مشيرة أن «النوارس التي تنقض فجأة على الناس أو الحيوانات الأليفة تحاول عادة حماية فراخها القريبة التي غادرت العش ولكنها لم تتمكن بعد من الطيران بشكل صحيح».