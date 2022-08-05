لمنع تكون حصوات الكلى.. تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

يعاني كثير من الأشخاص من مشاكل في الكلى أو تكوين الحصوات، وهي ترسبات صلبة مكونة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكُلى.

ويكون خروج حصوات الكُلى مؤلمًا للغاية، لكنها لا تسبب في العادة ضررًا دائمًا إذا اكتُشفت في الوقت المناسب، ولتنجب حدوثها احرص على تناول هذه الأطعمة بشكل يومي، وهي كالتالي وفق ما أورد موقع "webmed" المعني بالصحة.

-الفلفل الأحمر

يعتبر جيد للكلى لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين التي توفر الحماية ضد بعض أنواع السرطان.

-الثوم

الثوم هو أفضل أنواع التوابل الصديقة للكلى والتي تساعد في منع تبلور الحصوات في الكلى، كما يساعد أيضًا في الحفاظ على أدائها السليم.

-بذور القرع

غنية بالألياف وفيتامين هـ والزنك والبروتين والنحاس والحديد التي تقلل من خطر تكوّن حصوات المثانة وتحمي الكلى من أي ضرر خارجي.

-الليمون

يحتوي الليمون على نسبة منخفضة من الأوكسالات(مادة طبيعية عضوية توجد في أغلب الأطعمة تسبب حصوات الكلى). وقد يساعد تناول عصيره على منع تكونها، كما يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الستريك والتي تعمل على زيادة حجم البول وطرد الأوكسالات من الكلى.

-الكريز

مصدر غني للمواد الكيميائية النباتية التي تساعد على حماية القلب والكلى، ووفقًا للخبراء، فإن الاستهلاك المنتظم له يساعد في تقليل الالتهابات، وخاصة الكلى.

-الموز

يساعد فيتامين B6 في تقليل تكوين أكسالات البول، ويعتبر الموز مصدرًا غنيًا بفيتامين B6 ويساعد تناوله في تقليل تركيز أكسالات البول.

-البصل

يلعب البصل دورًا حيويًا في الوقاية من حصوات الكلى، ويكون البصل المفروم والطازج جزءًا من نظام غذائي منخفض الأوكسالات، كما يقلل من خطر الإصابة بها إلى الحد الأقصى، لذلك ينصح الأطباء بتضمينه يوميًا في نظامك الغذائي.

-التفاح

تناول تفاحة يوميًا مفيد جدًا في منع خطر الإصابة بحصوات الكلى، فيمكن وضع بعض شرائح التفاح على سلطة فواكه أو تناولها مع كوب من الحليب.

-البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة منخفضة من الأوكسالات، كما أن نسبة البوتاسيوم العالية فيه تساعد على تنظيم مستويات الحمض في البول، وكذلك يعمل البوتاسيوم كحل طبيعي لحصى الكلى وبالتالي يمنع تكوينها.

-البرقوق

البرقوق من الفواكه منخفضة الأوكسالات التي يمكن أن تمنع خطر تكون الحصوات في الكلى، ويعتبر عصير البرقوق الأفضل لصحة الكلى، كما يجب أن تستهلك كمية معتدلة من (البرقوق المجفف) لأنها تحتوي على نسبة أكسالات أكثر بقليل من البرقوق الطازج.

-اللفت

اللفت الأخضر الخام صديق للكلى حيث أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الأكسالات، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف التي تساهم في صحة الكلى.

-الخيار

يعمل الخيار كمذيب طبيعي ويساعد على إذابة بلورات الأكسالات الصغيرة، ويساعد الكلى على طرد حمض البوليك الزائد من الجسم، والذي قد يتبلور ويشكل حصوات الكلى، ويجب عليك الإمتناع عن تناول الخيار مضافًا إليه الملح لأنه قد يسبب تأثيرًا سلبيًا.

-العنب

تؤكد الأطباء أن العنب يمكن أن يساعد في تقليل تكوين حصوات الكلى بنسبة 50 في المائة، هذا لأنه غني بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد في منع تكوين بلورات الأكسالات، المسببة للحصوات.

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