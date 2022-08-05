"اشربوا مياه كتير" نصيحة روبي للفتيات.. ما تأثيره على الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

آثارت الفنانة روبي بعد تصريحها خلال لقائها في برنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، عندما كشفت أن عمرها 40 عاما، ما تسبب في دهشة الجمهور والمذيعة، عن مظهرها العام لا يوحي بذلك العمر، فأوضحت روبي أن ذلك نتيجة لتناولها الماء بكثرة، حيث يساعد تناول الماء على تجديد خلايا البشرة.

لذا في التقرير التالي، سنوضح هل تناول الماء بكثرة، يوفر العديد من الفوائد الصحية أم لا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "webmd" وتتمثل فيما يلي :

- توازن الجسم

يتكون الجسم من حوالي 60% من الماء، حيث تحتاج أغلب وظائف الجسم، للسوائل حتى تعمل بشكل صحيح، ومنها عملية الهضم، والامتصاص والدورة الدموية، ونقل العناصر الغذائية والحفاظ على درجة حرارة الجسم.

- إشراقة البشرة

تحتوي البشرة على نسبة كبيرة من الماء، حيث تعمل مثل حاجز وقائي، لمنع فقدان السوائل الزائدة، حيث يساعد الترطيب على إزالة التجاعيد والقضاء على الخطوط الدقيقة، ويساهم ذلك في إشراق البشرة.

- تنشيط العضلات

تناول الماء بكثرة يحافظ على توازن السوئل بالجسم، التي تقلل من حالات إجهاد العضلات، ويجعلها تعمل بصورة أفضل.

- السعرات الحرارية

يمكن لتناول الماء بكثرة أن يساعد في التحكم بالسعرات الحرارية، حيث يتم استبداله عن المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، وبالتالي تقي من زيادة الوزن.

- صحة الكلى

تناول الماء بكثرة، يساعد في عملية نقل الفضلات التي تحدث داخل الجسم، حيث يعتبر السم الرئيسي في الجسم هو النيتروجين اليوريا في الدم، الذي يمكن القضاء عليه في الماء، حيث تعتبر من النفايات القابلة للذوبان في الماء، وبالتالي يمكنها أن تمر من خلال الكلى لتخرج في عملية التبول.

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