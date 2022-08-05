"المجنون".. نوع عسل تناوله قد يسبب شعورا بالنشوة والهلوسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

صدق أو لا تصدق، هناك نوع من العسل المُر الغريب جدا، وربما لم تسمع عنه من قبل، يصل سعره لـ360 دولار نحو 6885 جنيها مصرا للكيلو الواحد، وغالبًا ما يشار إليها باسم "المجنون" أو عسل الهلوسة، لونه أحمر وليس أصفر، لكن الغريب إن تناوله بكثرة قد يسبب "هلاوس".

والرحلة نحو حصاد العسل المهلوس الذي يقوم نحل الهيمالايا بإنتاجه أبعد ما تكون عن كونها سهلة، إذ تبدأ بصعود واحدة من أعلى قمم جبال العالم "الهيمالايا".

وتتسلق النخبة من شعب الكولونغ" جروف يزيد ارتفاعها عن 91 مترا بواسطة سلالم مصنوعة باستعمال حبال الخيزران أو البامبو من أجل الحصول على هذا العسل، وفق ما أورد موقع "inverse".

وعند تناول عسل جبال الهيمالايا الأحمر يمكن أن يسبب ردود فعل فسيولوجية دراماتيكية، تتراوح بين الشعور بالنشوة والهلوسة إلى بطء نبض القلب لتكون النهاية بالشعور بالشلل المؤقت وفقدان الوعي أو حتى الموت.

ومن بين نحو 300 نوع ينتج جبال نيبال عسل الهيمالايا الأحمر وهو تلك المادة المهلوسة النادرة، الذي يتميز بلونه الأكثر إحمرارا وبمذاقه الأكثر مرارة ليكون شاهدا حيا على واحدة من نوادر الطبيعة.

وبحسب "ناشيونال جيوغرافيك"، يخاطر الحاصدون في نيبال بحياتهم لمداهمة خلايا النحل من أجل العسل، الذي يتميز بفوائد تساعد في التهاب المفاصل والأداء الجنسي.

وعسل الهلوسة يأتي من النحل الذي يتغذى على أزهار الرودودندرون، ما يعطيها آثارًا نفسية التأثير.

والرودوديندرون، نباتات مزهرة دائمة الخضرة تنمو في المناطق الجبلية المعتدلة حول العالم، وتحتوي على مواد كيميائية تسمى السموم الرمادية.

لماذا يجعلك تهلوس؟

هذه المركبات السامة للأعصاب عبارة عن ديتيربينات دورية توجد بتركيزات وأنواع مختلفة، اعتمادًا على أنواع الرودودندرون الخاصة والوقت من العام.

حدد العلماء أكثر من 25 نوعًا من السموم الرمادية في الرودودندرون، تشق هذه المواد الكيميائية طريقها إلى عسل النحل الذي يتغذى بشكل أساسي على نباتات الرودوديندرون خلال أواخر الربيع.

وعندما تزهر العديد من النباتات بحيث يمكن للنحل أن يتغذى فقط على أزهار الرودودندرون دون البحث عن الطعام في مكان آخر.

تعمل السموم الرمادية، سواء تم تناولها في "العسل المجنون" أو في أي جزء من الرودودندرون، في جسم الإنسان من خلال الارتباط بقنوات أيون الصوديوم في الخلايا.

ما يجب معرفته قبل تناول:

يعرف المستخدمون المتمرسون أن كل ما يحتاجون إليه هو كمية صغيرة، خاصة وأن مادة مثل العسل المجنون تمتلك سمومها بتركيزات غير معروفة.

يزعم الكثير من الناس أن العسل المجنون يخفف من التهاب المفاصل ويساعد على تحسين الأداء الجنسي.

مثل العديد من الأدوية التقليدية، لا توجد ثروة من البيانات التجريبية أو التجارب السريرية لدعم هذه الادعاءات، ولكن في السنوات الأخيرة هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنها ليست بعيدة المنال.

وجد الباحثون بعض الأدلة التي تشير إلى أن المستحضرات المحتوية على سموم جرايان يمكن أن تساعد في ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وحتى القروح الباردة.

هذه مجرد دراسات أولية، وعلى هذا النحو لا ينبغي أن تؤخذ كدليل على أن العسل المجنون آمن أو فعال.

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