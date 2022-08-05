سر روبي في الاحتفاظ ببشرة نقية بعدما فاجأت منى الشاذلي بعمرها الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

فاجأت الفنانة روبي، الإعلامية منى الشاذلي خلال لقائها أمس ببرنامج "معكم"، عندما كشفت الأولى عن سنها الحقيقي، قائلة إنها تبلغ من العمر 40 عامًا.

قاطعتها الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "مش باين خالص، شكلك أصغر وروحك أصغر، الناس كدة هتضايق عندهم 18 سنة وحاسين إنك أصغر منهم"، فردت روبي: "اشربوا ماية كتير، الماية بتجدد خلايا البشرة".

ولعل المياة هو "سر" روبي في الحفاظ على بشرة نقية، في حين أن الكثير من الناس يستخف بقوة شرب الماء وتأثيراته الإيجابية على بشرتك وصحتك العامة.

بشرتك هي أكبر عضو في جسمك، فهي تحميك وتخزن الدهون والماء، وتمنع فقدان السوائل وتعمل بمثابة تنظيم حراري، وشرب المزيد من الماء هو الطريقة الطبيعية للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة وصحية نريدها جميعًا.

دعونا نلقي نظرة على 7 طرق تساعد على شرب الماء في تحسين البشرة، وفق ما أورد "pureluxemedical".

1. ترهل الجلد

قد يؤدي التخلص السريع للدهون أو فقدان الوزن الشديد إلى ترهل الجلد. يقوم الكثير من الناس بشد جلدهم عن طريق صيام الماء، لكن هذه طريقة غير صحية ويمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بجلدك. بشرب كميات كبيرة من الماء يومًا بعد يوم، يمكنك شد بشرتك ببطء والحفاظ على توهج صحي.

2. توازن الأس الهيدروجيني

من المهم الحفاظ على توازن جيد لدرجة الحموضة في بشرتك. يتراوح الرقم الهيدروجيني لأي مادة من 0 إلى 14 مع احتواء 14 على أكثر المواد القلوية والصفر عالي الحموضة.

قيمة الرقم الهيدروجيني 7 محايدة وهي قيمة الرقم الهيدروجيني الدقيقة للمياه النقية.

سبب احتياجك لشرب المزيد من الماء هو التأكد من أن قيمة الرقم الهيدروجيني لديك متوازنة، ما يمنحك بشرة صحية.

سبب أهمية غسل بشرتك جيدًا بالماء بعد استخدام غسول الوجه هو الحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني الصحيح.

3. التخلص السموم

سيطرد شرب الماء السموم من الجسم، وخاصة السموم الضارة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك العامة.

عن طريق زيادة كمية المياه التي تتناولها، يمكنك التخلص من السموم في جسمك لتحسين صحة بشرتك وجسمك.

كثير من الناس يتبعون حمية العصير للتخلص من السموم ، لكن الحفاظ على نظام غذائي صحي وشرب الماء سيساعدان في التخلص من السموم بنفس الطريقة.

4. يقلل التجاعيد

يحافظ الماء على ترطيب جسمك وانتعاشه ويساعد في الحفاظ على مرونة بشرتك. الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من الماء هم أقل عرضة للمعاناة من الندوب والتجاعيد والخطوط الرخوة ولن تظهر عليهم علامات الشيخوخة مثل أولئك الذين يشربون كميات قليلة من الماء.

مع تقدمك في العمر ، يصعب على جسمك الاحتفاظ بالمياه، لذلك عن طريق إدخال المزيد من الماء في نظامك ، فإنك تساعد جسمك وبشرتك على البقاء رطبًا.

5. يمنع البثور وحب الشباب

سوف تسد أنواع معينة من السموم المسام الصغيرة على بشرتك ويمكن أن تسبب مشاكل مثل حب الشباب والبثور. من خلال شرب المزيد من الماء، فإنك تضمن أنك لن تعاني من البثور الشديدة وحب الشباب. كلما زادت رطوبة بشرتك، قل انسداد المسام.

6. الترطيب

لا يجب فقط شرب الكثير من الماء، ثمانية أكواب في اليوم على وجه الدقة، ولكن يجب أيضًا استخدامها لتنظيف بشرتك جيدًا.

قد لا يبدو أن الاستحمام أو الاستحمام يوميًا أمرًا مثاليًا ، خاصة خلال الأشهر الباردة، ولكن من الرائع أن تقوم بشرتك بتنظيف جسمك بالماء لتنظيف المسام وإزالة انسداد المسام للحفاظ على بشرتك رطبة وصحية.

7. مرونة

إذا كنت تعاني من نقص في المرونة في بشرتك، فربما تكون مصابًا بالجفاف. للتحقق من مرونة بشرتك، اقرص بشرتك برفق ولاحظ ما إذا كانت ترتد إلى الوراء. إذا لم يرتد مرة أخرى، فأنت بحاجة إلى شرب المزيد من الماء لترطيب نفسك وتعبئة خلاياك. يمكن أن تصبح مناطق مثل الجلد تحت عينيك داكنة إذا فقدت مرونتها ولم تكن رطبة.

ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها في اليوم؟

تعتمد كمية الماء التي يجب أن تشربها في اليوم على التمثيل الغذائي والوزن والطول وروتينك اليومي. بشكل عام، يجب على البالغين شرب ما بين 5 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، وحتى أكثر إذا لزم الأمر. احرص دائمًا على شرب ما لا يقل عن ستة أكواب يوميًا للبقاء رطبًا وصحيًا.

احذر الكذب.. هذا ما يحدث لدماغك

إذا حدث هذا في شعرك فيجب عليك فحص الغدة الدرقية

هل يعزز الكوارع والحمام القدرة الجنسية؟.. استشاري يجيب

علامة في ذراعك تشير إلى مشكلة صحية خطيرة

طرق مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. لا تتجاهلها