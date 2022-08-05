خبير أبراج يتوقع نهاية مفاجئة في مباراة الزمالك والجونة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

يستعد الزمالك اليوم الجمعة، لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة خارج أرضه، مع فريق الجونة بستاد خالد بشارة، أملا في مواصلة هدفه نحو لقب الدوري الثاني على التوالي.

وخلال السطور التالية، نكشف من الفائز في المبارة، وفقا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريحات لـ "الخليج 365".

حسب حركة الكواكب اليوم، الشمس تتواجد في بيت الأسد و يتواجد القمر في بيت العقرب وعطارد في بيت العذراء والمريخ في بيت الثور، باقتران مع كوكب أورانوس والمشتري متراجع في بيت الحمل وزحل متراجع في بيت الدلو، ستكون التأثيرات علي المبارة فلكيا كالتالي:

سيكثف فريق نادي الجونة من التكتل الدفاعي والحفاظ على عدم التهور والاندفاع حتى لو دخل في مرماهم هدف في بداية المبارة، سيكون لعب فريق الجونة أكثر تعقيداً وممل بعض الشئ، ما يخلق حالة من الضغط المتواصل من فريق نادي الزمالك الذي سيقاتل باستماته لتحقيق الفوز.

وكشف "صبحي" مفاجأة بأنه قد يرتكب المدير الفني لفريق نادي الزمالك أخطاء تكتيكية، ما ينذر بأخطاء في المباراة، والتي يتطلب من الفريق الحذر والهدوء، قد يكون أيضًا لحكم مباراة اليوم الجانب الأكبر من الحديث عن كفائته في المباراة.

من سيفوز في المباراة؟

أما عن التوقعات لهذه المباراة، فقال: "في حالة عدم تهور لاعبي فريق الزمالك، ستكون النتيجة في صالحهم، ولكن قد تنتهي بمفاجأة من فريق الجونة أما بالفوز أو التعادل".

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