في 3 دقائق فقط.. عادة تعزز شعورك بالسعادة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن لضغوط الحياة اليومية أن تستنزف طاقة كثير من الأشخاص، وتؤثر عليهم بالسلب وتجعلهم يشعرون أغلب الأوقات بعدم الرضا والحزن الشديد.

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة عن السعادة أنها ثابتة ولا يمكننا تغييرها، في الواقع، يمكن أن تساعدك العديد من الأساليب المدعومة علميًا في تعزيز شعورك بالرضا والسعادة.

إليك، إحدى أسهل الطرق لجعل نفسك أكثر سعادة في بضع دقائق فقط يوميًا، وفقًا لما ورد في موقع "cnet".

يؤدي تدوين وكتابة 3 أشياء جيدة تشعر بالامتنان لها حدثت في يومك، ولماذا حدثت هذه الأشياء، في نهاية كل يوم إلى زيادة السعادة على المدى الطويل وانخفاض أعراض الإصابة بالاكتئاب.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2005 من مارتن سيليجمان، مدير مركز علم النفس الإيجابي بجامعة بنسلفانيا.

يمكن أن تكون الأشياء التي تقوم بتدوينها كبيرة أو بسيطة، على سبيل المثال: سواء حصلت على ترقية وظيفية أو رأيت كلبًا لطيفًا في الشارع، يمكنك كتابتها على الورق، أو تطبيق تدوين الملاحظات على الهاتف، أو في مجلة أو في أي مكان تريده.

وأثناء الدراسة، بدأ المشاركون الذين تم تكليفهم بكتابة 3 أشياء جيدة وأسبابها يوميًا في رؤية نتائج مفيدة بسرعة، بعد شهر واحد، أصبحوا يشعرون بسعادة أكثر وأقل اكتئابًا مما كانوا عليه عندما بدأوا، وظلوا على هذا النحو من خلال المتابعة لمدة 3 - 6 أشهر.

- ما الهدف؟

الهدف هو تدريب عقلك على التفكير في الأمور الإيجابية من حياتك، بدلاً من التركيز على الأمور السلبية، إضافة إلى إثبات أن العلم له تأثير جيد على شعورك بالسعادة ورفاهيتك.

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