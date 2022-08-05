من هي الفنانة كوكي شقيقة روبي؟.. تزوجت لاعب كرة ونصيحة محمود حميدة غيرت حياتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة روبي وشقيقتها كوكي، في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، وتحدثا عن كواليس علاقتهن ببعضهما، والأسرار التي تجمع بينهما، لتحقق الحلقة تفاعلا كبيرا بين الجمهور ورواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا مقاطع من الحلقة عبر حساباتهم، ليتصدر الثنائي محركات البحث، مع سعي كثيرين لمعرفة من هي الفنانة كوكي شقيقة روبي.

من هي كوكي شقيقة روبي؟

من هي الفنانة كوكي شقيقة روبي؟ سؤال شغل كثيرين بعد ظهورها الاستثنائي رفقة شقيقتها، مع منى الشاذلي، لذا نستعرض أبرز المعلومات عنها.

- «كوكي»، هو الاسم المستعار التي اشتهرت به الفنان المولودة في 1 يناير عام 1986، لكن اسمها الحقيقي التي كشفت عنه خلال الحلقة، هو ميريهان مجدي.

- تحدثت روبي، عن كواليس علاقتهما خلال ظهورهما في البرنامج، إذ قالت: «إحنا مش أشقاء، بس كوكي أختي وصاحبتي، وماما شخصيتها قوية خليتنا نحب بعض، ونتمنى نموت في يوم واحد من كتر ما بنحب بعض».

- تخرجت «كوكي»، في كلية الحقوق.

- شاركت في بعض تجارب الأداء على مسرح الكلية.

- عملت في مجال التسويق، وعملت كموديل.

بداية احتراف كوكي شقيقة روبي للفن

- أخذت الفنانة كوكي شقيقة روبي، كورس تمثيلي على يد الدكتور محمد عبد الهادي، والفنان أحمد كمال، بعد سماع نصيحة الفنان محمود حميدة بدخول المجال.

- شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها مسلسلات: «خرم إبرة، السيدة الأولى، أبو العروسة».

- رشحها المخرج خالد الحجر، لتكون أخت روبي في فيلم «الشوق»، دون أن يعرف أنها أختها بالفعل.

- تزوجت من لاعب الكرة إسلام صيام، منذ عام 2014.

- تعرضت لحادث سرقة العام الماضي، إذ أعلنت سرقة سيارتها من قبل مساعدتها، عبر خلال صفحتها على موقع «فيسبوك»، قبل أن تستردها مرة أخرة، بعدما نجحت المباحث في استعادتها، قائلة: «إحنا في أمان.. وفعلا تحيا مصر».