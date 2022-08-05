نتيجة الثانوية العامة 2022.. نصائح قبل ساعات من ظهورها: فكر بره الصندوق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات تفصلنا على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ يعتبر الوقت المتبقي هو الأكثر خوفا وقلقا، سواء على الطلاب أو أولياء الأمور، إذ يصبح الانتظار طويلا وثقيلا، في ظل الترقب لمعرفة ثمار عام كامل من التعب والمذاكرة والمثابرة، وهناك مجموعة من النصائح المهمة لتقبل النتيجة، والتغلب على صدمة المجموع القليل.

نصائح لتقبل نتيجة الثانوية العامة 2022

قدمت هدى سالم استشاري العلاقات الأسرية، خلال لقائها عبر قناة «دي إم سي»، بعض النصائح للآباء لتقبل نتيجة الثانوية العامة 2022، أبرزها الابتعاد تماما عن العنف والمقاطعة وحالة الصمت التي تسبق إعلان نتيجة الامتحان، ووجهت حديثها للآباء مؤكدة على أنه «احمد ربنا أن ابنك عايش وكويس وبيخرج مع صحابه، وصحته النفسية والجسدية كويسة، في ناس مش بتقدر تتحرك، موجود في بيتي وحضني ده الدنيا وما فيها»، مؤكدة أن الصحة النفسية أهم من المذاكرة والدرجات العلمية، ويمكن أن يصبح طبيبا، لكنه منطو ولا يتعامل مع العالم الخارجي، لذلك يجب تقبل النتيجة أيا كانت مجموعها مع الأبناء.

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نصائح للطلاب قبل نتيجة الثانوية العامة

وجه اتحاد أمهات مصر، عبر بيان، نصائح للطلاب قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، أهمها تقبل المجموع، ومعرفة أن كليات القمة ليست الكليات ذات المجموع العالي، إنما التي تتوافق مع ميولك وقدراتك وتريد الالتحاق بها، لافتا إلى أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة حاليا في مجال التعليم الجامعي غير الكليات المعروفة، من بينها الجامعات الأهلية والخاصة ذات المصاريف البسيطة، لذلك فإن النتيجة ليست نهاية المطاف، والمجموع القليل في التعليم الثانوي لا يعني حياة عملية فاشلة بالتأكيد، إنما هي مجرد مرحلة عابرة.