روبي: بنتي «طيبة» علمتني الأدب.. وصليت استخارة عشان أختار اسمها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

بروحها المرحة والخفيفة أطلت روبي أمس خلال لقائها في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، مرتدية فستانا رائعا من اللون الأسود المتداخل مع الفضي، وتحدثت روبي خلال البرنامج في أمور أسرية وعائلية، وأخذت ابنتها طيبة وقتها من البرنامج هي الأخرى، فتحدثت عن علاقتها بها، وكيف أسمتها وتفاصيل أول صلاة استخارة في حياتها بسبب طيبة.

كيف اختارت روبي اسم ابنتها طيبة

تحدثت روبي خلال البرنامج عن علاقتها بابنتها الصغيرة، وقالت إن اسمها كان محل خلاف وجدل في البداية، فكانت تريد أن تسميها «تحية»، ولكنها واجهت الكثير من الانتقاد والتنمر فكانت حائرة للغاية ولا تعرف ماذا تسميها، حتى قررت أن تصلي صلاة استخارة، وأوضحت روبي خلال البرنامج إنها أول مرة في حياتها تصلي صلاة استخارة كان لاختيار اسم لصغيرتها وفي نهاية المطاف استقرت روبي على تسميتها «طيبة»، بعد صلاة الاستخارة.

@mr.m_o_s_t_a_f_a روبي عملت استخارة علي اسم بنتيالصوت الأصلي - Mr.Mostafa

وبخلاف صلاة الاستخارة تحدثت الفنانة روبي عن علاقتها بابنتها وقالت إنها تتم 7 سنوات شهر سبتمبر المقبل، وعلمتها ابنتها المسؤولية ووصفتها بأنها «دراما كوين»، وقالت روبي كذلك إنها «علمتها الأدب»، وأضافت خلال البرنامج، «علمتني أبقى مسؤولة أكتر، وأصون لساني، ساعات بشتم لما بكلم صحبتي، فبنتي علمتني الأدب وأصون لساني».