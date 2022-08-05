مخاطر وضعيات الجلوس الخاطئة للراكب الأمامي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر خبراء السلامة بمؤسسة ديكرا للفحص الفني الألمانية من أن وضعية الجلوس الخاطئة لركاب السيارة قد تشكل خطرا كبيرا على حياتهم في حال وقوع حادث.

ومن هذه الوضعيات الخاطئة استلقاء الراكب الأمامي بإمالة المقعد ووضع قدمه على التابلوه؛ حيث تزول بهذه الوضعية الحماية، التي توفرها كل من الوسادة الهوائية وحزام الأمان في حال وقوع حادث.

ويفقد حزام الأمان في هذه الوضعية تأثير التقييد، فضلا عن أن انطلاق الوسادة الهوائية أثناء وضع القدم على التابلوه قد يتسبب في مشاكل كبيرة للسائق والراكب الأمامي، كما أن انزلاق الراكب الأمامي قد يجعل حزام الخصر يتسبب في إصابات لمنطقة الحوض.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شدد الخبراء الألمان على أهمية وضعية الجلوس الصحيحة للراكب الأمامي؛ حيث ينبغي أن يتخذ وضعية جلوس قائمة، مع الحرص على أن تكون الأقدام في حيز الأقدام.

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