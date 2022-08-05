10 طرق "سهلة" لتوفير المال بشكل فعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك العديد من النصائح المفيدة حول كيفية توفير المال، ونحن معتادون على البقاء في حدود ميزانيتنا كل يوم، خذ على سبيل المثال، اتباع قسائم وخصومات مختلفة، ومحاولة تجنب بعض الملذات الصغيرة في الحياة.

اتضح أنه يمكننا تغيير بعض عاداتنا الروتينية وتوفير ليس فقط المال ولكن أيضًا الكثير من الوقت والجهد، ناهيك عن حقيقة أنه قد يعزز صحتنا العامة ورفاهيتنا أيضًا.

هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتخاذها اليوم لضمان استقرارك المالي والشعور بثقة أكبر في المستقبل، وفق ما أورد موقع "برايد سايد".

1. تخطي القهوة قبل التسوق

أظهرت دراسة أن الكافيين يؤثر على مقدار ما تنفقه وعدد العناصر التي ستشتريها. أثناء التجربة، أنفق الأشخاص الذين شربوا فنجانًا من القهوة أموالًا أكثر بنسبة 50 في المائة واشتروا منتجات أكثر بنسبة 30 في المائة من أولئك الذين شربوا الماء منزوع الكافيين للتو.

يطلق الكافيين الدوبامين في الدماغ، لهذا السبب نحن متحمسون للغاية ولماذا نحن حريصون أكثر على القيام بعمليات شراء دافعة.

2. خطط للذهاب للتسوق بعد فترة وجيزة من تناول الطعام

السبب بسيط جدا. إذا كنت تتسوق وأنت جائع ، سيبدو كل شيء جذابًا للغاية ، لذلك هناك فرصة أفضل لشراء شيء لن تحتاجه.

لتجنب رمي كل الطعام الفاسد بعيدًا، اعتد على التسوق وأنت ممتلئ. بهذه الطريقة، ستكون أقل طموحًا بشأن ما يمكنك تناوله.

3. ادخار وإخفاء مبلغ صغير من المال

كثير من الناس يستخدمون المغلفات لهذا الغرض، ولكن إذا كنت تفضل خزنة مقفلة أو صندوق نقود، فاستخدمها بدلاً من ذلك. الشيء الرئيسي هنا هو إخفاء الأموال بعيدًا عن الأنظار وعدم التفكير في الأمر. يمكنك البدء بمبالغ صغيرة جدًا، مثل جنيه واحد أو بضعة جنيهات في الأسبوع.

في الأسبوع المقبل أضف 5 جنيهات أو أكثر وهكذا حتى نهاية العام. بهذه الطريقة، سيكون لديك أكثر من مبلغ جديد بنهاية العام، وهذا يكفي لجعل أصدقائك وأقاربك سعداء بالكثير من الهدايا الفاخرة.

4. ادفع نقدًا عند التسوق.

كما ترى من الناحية النفسية، من الأسهل علينا مجرد تمرير البطاقة بدلاً من التخلي عن النقود. الشيء هو أنه عندما نلقي نظرة على أموالنا، فإننا أكثر وعياً بقيمتها، ونحصل على تأثير نفسي أكبر من الشراء بها.

إنها طريقة مختلفة عن بطاقة الائتمان، لذلك من الأفضل أن تذهب للتسوق بكمية معينة من المال معك. في هذه الحالة، ستتوقف فورًا عندما تكون محفظتك فارغة وتتجنب إنفاق أكثر مما تستطيع ميزانيتك تحمله.

5. صرف الأموال فقط في أيام معينة من الأسبوع.

ما عليك سوى اختيار اليوم الأكثر راحة في الأسبوع والذهاب للتسوق فقط في ذلك اليوم. امنح نفسك بعض الحدود أيضًا، حتى لا تتخلص من كل أموالك في يوم واحد.

ستساعدك هذه الطريقة على التحكم في إنفاقك بشكل أفضل، وستوفر الكثير من المال في المستقبل. فقط جربها واكتشفها بنفسك.

6. ضع بعض الخبز في الفريزر.

يظل الخبز الذي تشتريه من المتجر طازجًا لمدة تصل إلى 12 يومًا، وذلك فقط عندما تبقيه مغلقًا بإحكام في الثلاجة، ويظل الخبز المصنوع منزليًا أو المخبوزات طازجًا لمدة 5-8 أيام فقط عند تخزينه بنفس الطريقة.

لذا، إذا رأيت أنك لن تكون قادرًا على تناوله خلال هذا الإطار الزمني، فقم بإغلاقه بشكل منفصل ووضعه في الفريزر، ثم يمكنك تحميصه متى أردت صنع شطيرة. بهذه الطريقة يمكن أن يستمر خبزك من 3 إلى 6 أشهر ، مما سيمنعك من شراء الخبز الطازج طوال الوقت.

7. اشرب المزيد من الماء لتشعر بالشبع

إن شرب الماء قبل أو أثناء الوجبات يجعلك تشعر بالشبع، لذلك إذا كنت لا تريد فقط توفير بعض المال على الطعام ولكن أيضًا لإنقاص الوزن، فإن تناول مشروب كبير هو الحل.

لفقد 4 أرطال إضافية (1.8 كجم) خلال 12 أسبوعًا ، كل ما عليك فعله هو شرب 500 مل من الماء مع الوجبة. يعتمد مبلغ المال الذي يتم توفيره على المبلغ الذي تنفقه عادةً.

8. ضع علامة تذكرك بالمبلغ الذي أنفقته على توصيل الطعام

يمكنك عمل تقرير شهري، ولكن كلما كان المبلغ أكثر إثارة للإعجاب، كان ذلك أفضل. لذا حاول أن تحسب المبلغ الذي تنفقه كل عام على طلب الطعام عبر الإنترنت. ألصقه في مكان ما، بحيث يمكنك مشاهدته كثيرًا قدر الإمكان. هذا التذكير سيجعلك تنفق أقل وتذهب للتسوق بدلاً من الجلوس في المنزل وانتظار رجل التوصيل.

9. استخدم كل ما لديك قبل التسوق.

فقط ضع قاعدة لنفسك بعدم شراء المزيد من البقالة إذا كان لا يزال لديك بعض المنتجات الطازجة في ثلاجتك.

خطط لكل وجبة وقم بطهي كل شيء بحلول تاريخ التسوق التالي. من الأفضل أيضًا التخطيط للمستقبل. إذا سئمت من رمي الطعام بعيدًا كل أسبوع، فسيكون هذا خيارًا أفضل. وسوف تشكرك محفظتك على ذلك فقط.

10. البحث عن وسائل ترفيه أرخص.

ضع في اعتبارك تناول الفشار المصنوع في المنزل بنفسك عند الذهاب إلى السينما مثلا، لن يوفر لك هذا الكثير من المال عند الخروج فحسب، بل سيكون مفيدًا لنظامك الغذائي نظرًا لأن الفشار محلي الصنع يحتوي على دهون أقل وبالتالي سعرات حرارية أقل.

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