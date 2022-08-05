"على قد الإيد".. أرخص مصايف في الإسكندرية ومطروح وهذا سعر الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في فصل الصيف يحرص الكثير من الأشخاص على الذهاب إلى الشواطئ، للهروب من الطقس الحار والاستمتاع بأجواء البحر.

وحتى لا تحمل عبء المصاريف، نقدم نقدم لكم أرخص مصايف في مصر، وفقًا لموقع booking.

الإسكندرية:

- شقة مفروشة في النخيل 21 مكونة من 2 غرفة نوم وغرفة معيشة واحدة وحمام واحد بـ 159 جنيها في الليلة الواحدة.

- شقة في منطقة زهرة الفردوس تتكون من غرفة نوم واحدة وصالة وحمام واحد ومطبخ مع ثلاجة بـ 215 جنيهات في الليلة الواحدة.

- شقة بجوار حديقة حيوان الإسكندرية مكونة من غرفتين نوم وغرفة معيشة وتلفزيون ومطبخ مجهز وحمام به بانيو وغسالة ملابس بـ 265 جنيها في الليلة الواحدة.

- شقة بمنطقة الهانوفيل بالعجمي مكونة من غرفتين نوم وحمام واحد بـ 291 جنيه.

-شقة مفروشة بالمندرة قبلي مكونة من غرفتين نوم وغرفة معيشة واحدة وحمام واحد بـ 331 جنيه في الليلة الواحدة.

- شقة في ميامي 200 متر، مكونة من غرفتين نوم وحمام واحد بـ661 جنيها في الليلة الواحدة.

مرسى مطروح:

- شقة مفروشة مكونة من غرفتين نوم وصالة وحمام واحد بـ 454 جنيها في الليلة الواحدة.

- شقة غرفة نوم واحدة وحمام واحد بـ 595 جنيها في الليلة الواحدة.

- شقة مفروشة بجوار الشعشاعي بمرسى مطروح مكونة من 3 غرف نوم وحمام واحد ومطبخ بـ 611 جنيها في الليلة الواحدة.

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