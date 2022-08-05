احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يدعم فيتامين "د" عدداً كبيراً من الوظائف البيولوجية الحيوية في جسم الإنسان، ما يساهم بفاعلية في تحسين صحة المرء، وخصوصاً العظام والقلب والأمعاء والجهاز المناعي.

وبالرغم من ذلك إلا إن الإفراط في تناوله يضر بصحة الإنسان، وفق ما أورد موقع " timesofindia".

علامات التسمم به:

القيء والغثيان وآلام البطن وتشنجات الساق وطنين الأذن وجفاف الفم وزيادة العطش والإسهال.

كيفية ضمان مستوياته؟

الجلد يجب أن يمتص حوالي 30 دقيقة من ضوء الشمس مرتين في الأسبوع على الأقل، وهناك أيضًا بعض المصادر الغذائية الرائعة لفيتامين د، ومع ذلك، فإن الشمس تعتبر مصدرًا قويًا له، ولكن قبل تناوله د يجب استشارة الطبيب ومعرفة الجرعة المناسبة من المكملات.

لماذا نحتاج إليه؟

فيتامين د مهم لصحة العظام وامتصاص الكالسيوم ودعم الغدة الدرقية، كما أن الجرعات اليومية المعتدلة من مكملات فيتامين (د) تقلل من حالات السرطان المتقدمة، لذا من المهم معرفة الجرعة المناسبة لفيتامين د قبل تناوله، لأن الجرعات العالية من فيتامين د تزيد من خطر الإصابة بالكسور.

علامات نقصه:

تشمل بعض هذه العلامات التعب وآلام العظام وضعف وآلام وتشنجات العضلات وتغيرات المزاج والاكتئاب، وعند الأطفال يسبب النقص الحاد فيه إلى كساح الأطفال، ما يؤدي إلى أنماط نمو غير صحيحة وضعف في العضلات وآلام في العظام وتشوهات في المفاصل.

الأطعمة الغنية به:

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون وسمك القد والتونة، واحدة من أفضل مصادر الغذاء لفيتامين د، كما يعد البيض أيضًا مصدرًا له وخاصة صفار البيض، بالإضافة إلى أن الفطر والحليب والحبوب وعصير البرتقال.

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