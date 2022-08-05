أبرز تصريحات «روبي» مع منى الشاذلي.. «مش بعرف أطبخ وكنت أنانية مع والدتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة روبي، ضيفة على برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة« CBC»، حيث كشفت فيه عن عمرها، كما أعربت عن ندمها بسبب عدم زواج والدتها التي أصبحت أرملة في السابعة والثلاثين من عمرها، علاوة على ذلك، تحدثت عن اسمها الحقيقي وبعض تفاصيل حياتها الشخصية.

وفي هذا التقرير ترصد «الوطن» أبرز 10 تصريحا للفنانة روبي خلال البرنامج:

1- أهلي ينادوني باسمي الحقيقي «رانيا»، وروبي هو اسم فني.

2- استغربت من اسم شهرتي لما صورنا فيلم «سكوت هنصور»، لأن يوسف شاهين كان مستصغرني وكان بيدلعني جدًا، قالي فيه رانيات كتيرة في السوق مش هيبقى اسمك رانيا هيبقى اسمك سحر.

3- رفضت اسم «سحر»، فاقترح عليّ يوسف شاهين اسم «روبي»، وكان الجمهور يعتقد أن اسمي الحقيقي «رباب».

4- عجبني اسم روبي عشان سهل النطق ومتفرد وله معنى، لدرجة بنت صاحبتي سمت بنتها اسم روبي قولتلها أنتي مجنونة رسمي.

5- دخلت المجال الفني وأنا في ثانية ثانوي، وكنت بشتغل موديل إعلانات، عشان أوفر فلوس دروس الثانوية واشتري لبس، ودلوقتي أنا عندي 40 سنة.

6- عمر ما كان في بالي الشهرة، أنا دخلت المجال بهدف مادي بحت، وسبحان الله لقيت نفسي في يوم وليلة مشهورة، بالرغم إني عمري ما كنت عاوزة اتشهر، وأقصى طموحي كان أتجوز وأقعد في البيت أو اشتغل موظفة.

7- أسرتي موظفين منهم الأطباء والمهندسين، جدي صعيدي وعنده تار كان المفروض يروح ياخده هناك، وكان موظف في وزارة الري.

8- جدي حب يجيب ولد فربنا جابله 7 بنات، لدرجة إن تيتة ماتت بسكر الحمل من كتر ما هو عاوز يجيب ولد.

«روبي»: نادمة على «حملة فرعون»

9- والدتي ترملت وهي عندها 37 سنة، دي حاجة كبيرة أوي بالنسبة ليا، بس دلوقتي بضرب نفسي بالجزمة إني مخلتهاش ترتبط، وإني ظلمتها طبعا ودي أنانية.

10- ندمانة على الاشتراك في فيلم «حملة فرعون»، اجتهدت فيه أوي واتمرنت أكشن وطلعت جبال ونزلت عمارات واتسلقت عمارة على الحبل بس ملقتش رد فعل، مش بحب الفيلم ده.

11- بنتي عندها 7 سنين وهي اللي ربتني، علمتني أبقى مسؤولة أكتر، وأصون لساني.

12- أديت لأول مرة صلاة الاستخارة لما فكرت أختار اسم ابنتي، وكنت عايزة أسميها «تحية»، الناس اتريقت عليا، روحت عملت استخارة فطلع في الآخر اسمها طيبة.

13- من ضمن الأزمات اللي حصلت ليا، إني كنت بحب ولد وسيبنا بعض عشان الأغاني بتاعتي، لأنه مش هيستحمل ردود فعل الناس، مكنتش مدركة إيه اللي بيحصل.

14- خالاتي قاطعوني وقاطعوا والدتي، فكانت نقطة تحول في مسيرتي الفنية.

«روبي»: علاقتي بأختي غير الشقيقة قوية

15-الفنانة ميريهان مجدي المشهورة بـ«كوكي» أختي غير الشقيقة، ماما شخصيتها قوية خليتنا نحب بعض، ونتمنى نموت في يوم واحد من كتر ما بنحب بعض.

16- مش بعرف أطبخ، وحرقت الأكل والبيت مرة، بس مش لدرجة إني فاشلة، قررت أعمل بطاطس محمرة، وبعملها تحفة، وبحب الأكل على نار هادية أوي، فطبختها على 3 أيام، فنمت وسبت البطاطس على النار فبقت حريقة.

17-بالنسبة لحريق منزلي، من ستر ربنا كانت شبابيك الشقة مقفولة، لأن الشبابيك لو كانت مفتوحة والحريقة مولعة كانت زمانا ولعنا.

18- النار اتكتمت بسبب الشبابيك المقفولة، وأول ما فتحنا الباب النار جريت ورانا، اتكسفت وأنا نازلة قدام الناس عشان كان وشي مليان هبو.