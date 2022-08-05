جوانب من حياة محمد نوح في ذكرى وفاته: «عمره ما قال لبناته كلمة لأ»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

علاقة عاطفية من نوع خاص، جمعت بين الموسيقار والفنان محمد نوح، وابنتيه «مريم وسحر»، قائمة على التناغم والصداقة، لم تقتصر على حياة الأب وبناته فقط والحياة الأسرية، إذ كان يتعامل معهما بطريقة مختلفة، أساسها الود والمشاورة فيما بينهن، واللواتي دخلن في حالة لا يُرثى لها، فور وفاته، لم تستطع الأيام محو الآلم والغصة التي زلزلت كيانهن.

ويتزامن اليوم 5 أغسطس، ذكرى وفاة الفنان محمد نوح الـ10، الذي توفي خلال عام 2012، بسبب اضطرابات قلبية، عن عمر ناهز الـ75 عامًا.

ويُقدم «هُن» ملامح مختلفة، من حياة الأب محمد نوح، بعيدًا عن الأضواء والفن والموسيقى، من خلال لقاء لابنتيه «سحر ومريم»، خلال السطور التالية.

بنات محمد نوح يتحدثن عنه

تحدثت«مريم وسحر»، ابنتا الفنان والموسيقار محمد نوح، خلال استضافتهما في برنامج «كلام ستات»، للحديث عن كواليس علاقتهما بوالدهم الراحل، إذ بدأت «سحر» في سرد علاقتهما بوالدهما الراحل، قائلةً: «بابا شخص مختلف جدًا، حالة خاصة من الأبوة، واعي جدًا، مكنش بيربينا بطريقة تقليدية، بالنصح والعقاب، مش شبه الأبهات والبيوت، كان بيهتم يسمعنا ويتكلم معانا ويحتوينا، ميعاقبناش، كان مثل أعلى قدامنا، من غير ما نحس بنسمع كلامه، مش عايزين نظرته لينا تبقى وحشة، النجاح عنده حاجة كبيرة أوي، مش عايزينه يزعل، مفتكرش أنه قال لحد فينا ذاكر».

فيما التقطت«مريم»، طرف الحديث، قائلةً: «بابا كان بيدينا مساحتنا، كل واحد يقدر ياخد قراره بس يتحمل عواقبها، حتى وإحنا صغيرين، عمره ما قال لحد فينا لا على حاجة، ربانا طول الوقت لو في حاجة فيها قلق بنتراجع عنها».

هدية ورثاء من نوع خاص

«قررنا نعمل أغنية للأب.. قعدنا فترة ندور على حد يقدر يترجم المشاعر اللي جوانا لأبونا»، بتلك العبارة واصلت ابنتا الفنان والموسيقار الراحل، الحديث عن علاقتهما بوالدهما الراحل، إذ تابعن:«علاقتنا بأبونا خاصة جدا، ومفيش حد بييجي زي الأب، حلمنا كنا نكرم الأب والبنات تعبر ليهم عن حبهم ومشاعرهم ».