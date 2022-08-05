استشاري يحذر من مخاطر تناول اللحوم الحمراء بكثرة.. قد تؤدي للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بحث جديد حول اللحوم الحمراء، يؤكد على أن تناولها بكثرة يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، حيث أنه يمكن أن تؤدي إلى ظهور مشكلات في القلب والأوعية الدموية، بحسب علماء كلية التغذية والسياسة في جامعة تافتس ومختبر مستشفى كليفلاند.

وأكدت علماء التغذية في البحث الذي نُشر في مجلة «Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology»، أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية المميتة، وهو أيضًا ما أكده الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «سي بي سي»، حيث قال إن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يمكن أن تكون مثل ما يسببه التدخين من ضرر، وفيما يلي أضرار تناول اللحوم الحمراء بكثرة.

أضرار تناول اللحوم الحمراء

أُجريت العديد من الدراسات التي ربطت بين الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول في الدم وتناول اللحوم الحمراء بكثرة، وذلك لوجود الدهون المشبعة فيها، لذا يجب الحد من تناول اللحوم الحمراء بكثرة.

كما أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، والوفاة، خاصة اللحوم المصنعة بحسب منظمة الصحة العالمية.

الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

والأشخاص الذين تناولوا المزيد من اللحوم الحمراء، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهناك خطرًا أعلى للإصابة بسرطان البنكرياس والبروستاتا لدى أولئك الذين يتناولون اللحوم الحمراء.

ويقول خبراء التغذية إن طرق معالجة اللحوم، مثل المعالجة والتدخين، يمكن أن تنشئ مواد كيميائية مسببة للسرطان.