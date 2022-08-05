أم حضرت حفل تخرج ابنتها بأنبوب أكسجين: «قالت لي مش هروح من غيرك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

كشفت هانم علي والدة الطالبة نيرة خالد، تفاصيل حضورها حفل تخرج ابنتها بأنبوبة أكسجين، موضحةً: «كان نفسها تفرح معايا عشان بقالي فترة كبيرة مش بخرج، وقالتلي عاوزاكِ معايا في الحفل، ولما قلت لها مش هقدر، قالت لي مش هروح عشان مسبكيش لوحدك، وقلت لها لازم تفرحي زي زملائك، ولازم أفرح بكِ».

وأضافت «هانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الأسطوانة وقعت واتكسرت أول ما رحت هناك، وكانت هتوديني المستشفى عشان أعلق أنبوبة، لكن ربنا ستر وجبنا جهاز تاني وقعدت معاها لغاية ما الحفلة خلصت».

أم تحضر حفل تخرج ابنتها بأسطوانة أكسجين

وتابعت والدة الطالبة نيرة خالد: «لم أتوقع ردود الفعل على مقطع الفيديو، ومكنتش متوقعة أن حد هيصورني، وكنت قاعدة بعيد عن نيرة علشان تحتفل مع صديقاتها زي ما هي عايزة، ولكن منظمو الحفل أصروا أني أفضل معاها علشان نفرح سوا».

وأردفت: «عندما كانت تستلم الدرع، أمسكني أحد المنظمين من يدي، وفاجأنا ابنتي، كان ذلك شيئا غير متوقع مني أو من نيرة».

«نيرة»: والدتي تعاني من نقص بالأكسجين

وكانت الطالبة نيرة خالد 22 عامًا، علقت على الواقعة، بالقول إن والدتها تعاني من نقص في الأكسجين منذ سنوات عديدة، وهو ما منعها من الذهاب إلى أي مكان دون أسطوانة الأكسجين، وبالتالي، لم تكن تخرج من منزلها سوى للأشياء الضرورية فقط، إذ كانت ترتدي قناع الوجه الخاص بأسطوانة الأكسجين طوال الوقت حتى أثناء النوم.