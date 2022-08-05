الامارات | أردية بمرواح لكلاب اليابان لمكافحة الحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شركة يابانية التدخل لحماية الكلاب والقطط من موجة الحر الحالية، بتصميم رداء يتضمن مروحة تعمل على البطارية، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام يابانية.

وقامت مصممة ملابس بتصميم مراوح يمكن ارتداؤها للكلاب لإبقائها باردة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

ويتميز الزي الشبكي المصمم بمروحة مدمجة تعمل بالبطارية سعة 80 جرامًا تساعد على تدوير الهواء البارد حول الحيوان لإبقائه باردًا.

وتم تصميم الملابس المبتكرة من قبل ري أوزاوا، رئيسة شركة ملابس الأمومة سويت مومي، التي تعاونت مع طبيب بيطري في التصميم. واعتمدت الفكرة على تصميم السترات

المجهزة بمراوح وهي سترات شائعة بين عمال البناء الذين يعملون في أجواء حارة.

وقالت ري أن الفكرة خطرت لها عندما رأت مدى التعب الذي يشعر به كلب الشيواوا عند الخروج للتنزه في حرارة الصيف مشيرة أنه يمكن أيضًا استخدام الرداء للقطط.

وخلال موجة الحر الأخيرة، نصح الخبراء أصحاب الكلاب بأخذ كلابهم للتنزه في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء لتجنب ذروة حرارة منتصف النهار التي وصلت في بعض الأماكن إلى 40 درجة.

وعلق أحد ملاك الكلاب على الرداء الجديد قائلا أنه حاول تبريد الكلاب التي لديه، «بعبوات من الثلج الجاف» مشيرا بسعادة أنه «من الأسهل أن أمشي مع كلابي بهذه المروحة». بحسب موقع«اندي ١٠٠».