منع النزول في 3 شواطئ بالإسكندرية ورأس البر ومرسى مطروح.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

في فصل الصيف، يبحث كثيرون عن السفر إلى المناطق الساحلية ، لقضاء إجازة صيفية والاستمتاع بالأجواء المنعشة ومشاهدة البحر والهواء النقي، وممارسة رياضة السباحة، لمتلىء الشواطىء بالمصطافين من كل الفئات والأعمار السنية.

ولكن إذا كنت قررت الذهاب إلى الإسكندرية أو رأس البر أو مرسى مطروح فيجب عليك أن تعرف أن هناك بعض الشواطئ المغلقة وممنوع النزول فيها بقرارات حكومية لأسباب عدة:

-شاطئ النخيل

يشتهر هذا الشاطئ بتاريخ مليء بحالات الغرق، ولذلك سمى بصائد الأرواح، فكل من ينزل فيه لا يخرج مرة أخرى، وذلك بسبب كثرة دوامات السحب، وارتفاع الأمواج.

وقرّر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف استمرار غلق الشاطئ للسنة الثالثة على التوالي، مع التنويه على خطورته ومنع دخول المواطنين إليه حفاظاً على سلامتهم.

-مطوبس

شهدت رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين، وخاصة رحلات اليوم الواحد لقضاء الإجازة الصيفية، ومع هذا الإقبال تزايدت حالات الغرق بشكل كبير، وذلك بسبب دوامات المياه.

ونجحت قوات الإنقاذ خلال عطلة الأسبوع الماضي في إنقاذ 61 مصيف من الغرق كما تم تسليم 185 طفلا تائها لأهلهم، وعلى الفور قامت الوحدة المحلية للمركز بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه، وذلك بعد غرق 6 أشخاص.

- الأبيض في مرسى مطروح

قرر رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، غلق كورنيش الأُبيض وشاطئ المروة، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، ومنع السباحة في أي شاطئ لا يتوفر به خدمات، وذلك على طول كورنيش الأُبيض، مشددا على الأمر، وذلك بعد انتشال جثة غريق في شاطي كليوباترا.

في الوقت الذي حذرت فيه الجهات الرسمية من النزول لهذه الشواطئ، نظرًا لأنها ستشهد ارتفاعا في الأمواج، مناشدة المواطنين الحفاظ على حياتهم من خطر الغرق.

إليك مجموعة من النصائح للمصطافين والمواطنين المتواجدين على الشواطئ، للحفاظ على سلامتهم والنجاة من الغرق حال عدم التزامهم بالتحذيرات، وفق ما نقل "سي إن إن"

المعرضون لخطر الغرق.. من هم؟

ومن المهم جدّا تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للغرق، وتحتاج هذه الفئات إلى أكبر قدر من الاهتمام.

أما الأفراد المعرّضين لخطر الغرق في الولايات المتحدة هم كالتالي:

• الأفراد الأصغر سنًا: الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و4 أعوام، يسجلون أعلى معدلات الغرق، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، وتقع غالبية حالات الغرق في حمامات السباحة.

• الذكور: يمثلون حوالي 80% من حالات الغرق المميتة جراء سلوكيات تنطوي على المخاطرة، وتعاطي الكحول. وتُفيد تقارير منظمة الصحة العالمية أن معدلات الغرق المميتة تزداد حد الضعف لدى الذكور مقارنةً مع الإناث في العالم.

• مجموعات الأقليات: معدلات الغرق المميتة بين الأمريكيين الأصليين، أو سكان ألاسكا الأصليين، الذين يبلغون من العمر 29 عامًا وما دون، أعلى بمرتين من معدلات الغرق بين الأشخاص من البشرة البيضاء. وبالنسبة للأشخاص من البشرة السوداء، يكون المعدل أعلى بـ1.5 مرة من الأشخاص من البشرة البيضاء.

نصائح لتفادي الغرق

أكّدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها "cdc"، أهمية تعلّم المهارات الأساسية للحفاظ على السلامة في المياه، مضيفةً أن تلقّي الدروس الرسمية يمكن أن يقلّل من خطر الغرق.

ورغم ذلك، ذكرت الوكالة أنّ "الأطفال الذين تلقوا دروسًا في السباحة ما زالوا يحتاجون لإشراف وثيق ومستمر عندما يتواجدون داخل المياه، أو بمحاذاتها".

ولا تسمح للتلفاز، أو الكتب، أو هاتفك بتشتيت انتباهك لدى مراقبتك للأطفال أثناء تواجدهم في المياه.

وابقَ بعيدًا عن المياه ولا تركب القوارب إذا استهلكت المشروبات الكحولية، وقد يؤدي وجود خلل في أحكامك، وردود الفعل البطيئة إلى مأساة.

ويجب على الأشخاص الذين يتواجدون على متن القوارب، والسباحين الأضعف ارتداء سترات النجاة، خصوصًا في المياه المفتوحة.

كما احرص على مراقبة الطقس أيضًا، وغادر عند حدوث عاصفة رعدية، أو هطول أمطار غزيرة.

إليك ما يجب فعله إذا علقت في تيّار ساحب:

• ابق هادئا. ولن تسحبك التيارات تحت المياه، لكنها ستُبعدك عن الشاطئ.

• لا تسبح عكس التيار. وحاول الهروب من خلال "السباحة خارج التيار باتجاه يتبع الخط الساحلي"، بحسب جمعية "USLA".

• إذا كنت في ورطة، اصرخ ولوّح لطلب المساعدة.

ولا تحاول إنقاذ الأشخاص بنفسك إذا لم تكن مُدرَّبًا على ذلك، وابحث عن منقذ، أو اتصل برقم الطوارئ، أو قم برمي أداة للعوم باتجاههم. ووجّه الشخص للسباحة بشكلٍ موازٍ للخط الساحلي ليتمكّن من الهروب.

المسابح

وقدّم الاتحاد الوطني لمنع الغرق هذه النصيحة لأصحاب المسابح: "يمكن أن تساهم الحواجز ذات الجوانب الأربعة، مع البوابات ذاتية الإغلاق، وأجهزة إنذار الأبواب، والنوافذ، وأغطية السلامة على عدم وصول الأطفال إلى المياه من دون إشراف".

وحتّى إذا كان أطفالك يعرفون السباحة، ما زال على البالغين مراقبتهم بعناية.

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