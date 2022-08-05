بفستان قصير.. ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

نشرت الفنانة ريم البارودي عدة صور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة كلبها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية.

وأطلت مرتدية فستان أبيض قصير، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، ونسقت معه قبعة بنفس اللون.

واختارت أن تظهر على طبيعتها بدون مكياج، وكانت تسريحة شعرها بقصة الذيل حصان.

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