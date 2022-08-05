6 مشروبات فعالة في حرق الدهون يجب أن تجربها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لمساعدتك على الوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن الزائد، هناك 5 مشروبات سهلة التحضير، يمكنها مساعدتك في التخلص من السموم وتعزيز عملية الأيض وحرق الدهون الزائدة.

وتتميز مكونات هذه المشروبات بخصائص مطهرة لسموم الجسم، كما أن تناولها في الوقت المناسب من اليوم يعزز مفعولها بشكل كبير.

اختر وصفتك المفضلة واجعلها جزءاً من روتينك وأدرج بعض التمارين المنشطة للقلب في برنامجك اليومي، وستحصل على جسم أحلامك في وقت وجيز، أسرع مما تتخيل، وفق ما نقل "برايد سايت".

6. عصير الفواكه والخضار الأخضر

هذه الوصفة مثالية للشرب قبل الإفطار بنصف ساعة. ستساعد على تصفية الجهاز الهضمي، بحيث يتم هضم كل ما تستهلكه خلال اليوم بكفاءة وبدون تراكم الكربوهيدرات.

لتحضير هذا المشروب، ستحتاج إلى طحن المكونات المدرجة أدناه في خلّاط:

• نصف شريحة أناناس

• قطعة خيار

• ساق كرفس (بطول 6 سم)

• شريحة باذنجان متوسطة الحجم

• فجل متوسط الحجم

5. الليمون الهندي وخل التفاح

هذا المشروب سهل التحضير ويتميز بقدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم وطرد السموم وحرق الدهون بشكل فعال.

اشرب كوباً واحداً قبل كل وجبة لتحقيق أفضل النتائج، كما أن اختيار خل تفاح من نوعية جيدة عامل مهم. وفيما يلي مكونات هذا المشروب:

• كوب من عصير الليمون الهندي أو الجريب فروت

• ملعقة طعام من خل التفاح

• نصف كوب من شاي بالنعناع

4. بذور الشيا وعصير الليمون

بذور الشيا ممتازة في تخليص الجسم من السموم. وإلى جانب كونها مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة الطبيعية، فإنها تساعد كذلك على تحييد الدهون الزائدة في الجسم وإزالتها. وعند مزج هذه البذور مع الليمون، فإن هذا المشروب لن يساعدك في إنقاص وزنك فحسب، بل سيزودك أيضاً بدفعة قوية من الطاقة.

هذا المشروب جرعة صباحية سحرية يمكن تناوله ساخناً أو بارداً.

• اخلط ملعقة واحدة من بذور الشيا مع عصير نصف ليمونة في كوب من الماء؛

• اترك الخليط يتجانس لـ 10 دقائق قبل شربه.

3. عصير الليمون بالزنجبيل

يعد الزنجبيل أحد الأطعمة المقوية لنظام المناعة والمسرعة لعملية الأيض أيضاً، مما يؤدي إلى تسريع عملية الهضم.

سيساعدك هذا المكون، إلى جانب الليمون، في إنقاص وزنك بشكل كبير، خاصةً إن كنت تمارس تمارين الكارديو بانتظام.

يمكنك شرب عصير الليمون هذا خلال اليوم وقتما تشاء. وفيما يلي طريقة التحضير:

• اعصر 3 ليمونات؛

• ابشر القليل من الزنجبيل وانقعه في ماء ساخن؛

• عندما يصبح منقوع الزنجبيل بارداً، أضف إليه عصير الليمون؛

• لا نوصي بإضافة السكر، لكن إن أردت تحلية المشروب، فيمكنك إضافة القليل من العسل.

2. شراب مذيب للدهون

سيؤدي شرب هذا الخليط قبل النوم إلى تحفيز جسمك على حرق الدهون بكفاءة.

تعد هذه المجموعة من المكونات مزيجاً مثالياً لتسريع عملية الأيض ومساعدة جسمك على التخلص من السموم أثناء النوم. كل ما عليك فعله هو وضع هذه المكونات التالية معاً في الخلاط وتناول المشروب قبل التوجه إلى السرير:

• حزمة بقدونس

• ليمونة واحدة؛

• ملعقة طعام من خل التفاح

• ملعقة صغيرة من عسل أو زنجبيل

• ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

• كوبان من الماء

1. صودا الخبز والفواكه

ربما تعرف أن صودا الخبز مكون يُستخدم في العادة لتحضير الكعك والعجائن فقط، لكن القليل من الناس يعلمون أن هذا المنتج يمكنه المساعدة في خسارة الوزن الزائد وتحسين الصحة بشكل عام وفقاً لموقع برايت سايد. امزج المكونات التالية معاً، وتناول الشراب مرتين في اليوم، كما يمكنك إضافة بعض الثلج لتحويله إلى مشروب بارد ومنعش:

• كوب واحد من الفراولة

• حفنة من أوراق نعناع طازجة

• ملعقة صغيرة من صودا الخبز

• كوبان من الماء

• ليمونتان

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