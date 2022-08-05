4 فوائد لـ تمشيط شعر الرجال باستمرار.. بينها توزيع الزيوت

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يهمل الكثير من الرجال أهمية تمشيط الشعر باستمرار بسبب كونه قصيرًا للغاية، ويمكن أن يتم تهذيبه بواسطة اليدين، ولكن لتمشيط الشعر فوائد كبيرة يستعرضها التقرير التالي، بحسب ما نشرت مجلة GQ المهتمة بشؤون الرجال.

فوائد تمشيط الشعر للرجال

- توزيع الزيوت

توزع الفرشاة الزيوت على فروة الرأس على الخصلة بأكملها، وربما تكون أفضل فائدة لفرشاة الشعر هي قدرتها على المساعدة في ترطيب كل خصلة شعر كاملة، وذلك لأن دهون فروة الرأس المغذية بشكل طبيعي لا يمكن أن تشق طريقها إلا إلى الأسفل دون الفرشاة.

فك تشابك الشعر

إذا كنت قد قمت بتمشيط شعرك وشعرت بتلك العقد المؤلمة، غالبًا ما تمزقها وتكسر مجموعة من الشعر أثناء التمشيط، فأنت بالتأكيد قد فاتتك الفائدة الكبيرة التالية للتنظيف بالفرشاة، إذ تساعد الفرشاة المرنة والمتباعدة جيدًا على فك تشابك شعرك بأقل قدر من التكسر.

تحفيز فروة الرأس وتقوية البصيلات

مثل تدليك فروة الرأس، تحفز الفرشاة الشعيرات الدموية في فروة رأسك وتزيد من الدورة الدموية في المنطقة، وهذا يزيد من وصول الأكسجين والمغذيات إلى البصيلات، مما يعزز نمو الشعر من الجذور.

إزالة الشعر الجاهز للتساقط

تتساقط من 50 إلى 100 شعرة يوميًا، ويسهل عليك كثيرًا ملاحظتها عندما يكون طول شعرك قابلاً للكسر، والتنظيف بالفرشاة لا يسبب سقوطًا مبكرًا، إلا إذا كنت تسحب المقبض وتشده.