"بتسهر كتير وأنت عندك شغل؟.. تعرف على أضرار هذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

كل شخص يحتاج إلى النوم الجيد ليلاً ليستيقظ منتعشًا ويشعر بالحيوية في الصباح، فالنوم ضروري مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة.

، نظرًا لنمط الحياة غير الصحي، وأنماط النوم الغريبة، فإننا لا نحصل على ما يكفي منه، وهذا يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية، ومنها:

-ضعف المناعة

قلة النوم تتسبب في ضعف جهاز المناعة، وعدم قدرة الجسم على محاربة الأمراض، مما يعني أنك قد تمرض كثيرًا، وكشف الباحثون عن علاقة متبادلة بين النوم وجهاز المناعة، وهي لن تكون قادرًا على التعافي سريعًا عندما يقاوم جسمك المرض، لو لم تنم كثيراً.

-مشاكل في القلب

وفقًا لتحليل نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، فإن النوم لمدة تقل عن 5 ساعات كل ليلة أو لأكثر من 9 ساعات كل ليلة يكون له تأثير سلبي على صحة قلبك.

وهناك احتمالية للإصابة بأمراض القلب التاجية أو الإصابة بسكتة دماغية إذا لم تستمتع بنوم عميق.

-يزيد خطر إصابتك بالسرطان

وفقًا لبيان عن أهمية النوم نشر بمجلة AASM، يرتبط الحرمان من النوم بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا، لذلك، يحتاج كل من الرجال والنساء إلى النوم لمدة 7 ساعات أو أكثر في الليلة لحياة صحية.

-زيادة الوزن

يزداد وزن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات كل ليلة لفترات طويلة ويصابون بالسمنة مع مرور الوقت.

-قلة التركيز

تتسبب قلة النوم في بعض مشاكل الإدراك الحادة، وأجرت أبحاث الدماغ التجريبية في أوربا دراسة عن أهمية النوم، واكتشفوا أن قلته تتسبب في تخفيض العديد من وظائف المخ بشكل كبير، بما في ذلك القدرة على اتخاذ القرارات، والتفكير، والذاكرة، وحل المشكلات، إلى جانب وقت رد الفعل واليقظة.

-النسيان

النوم الجيد ليلاً هو أكثر من مجرد إرخاء لعضلاتك بعد يوم طويل في العمل، وإذ لم تحصل على قسط كافٍ منه، فقد تشعر بالضياع والتشتت، وينتهي بك الأمر تعاني من الأمراض.

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