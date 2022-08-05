"أبرزهم الطين والمشيمة" .. أغرب عادات الطعام لدى المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتحدث المشاهير في كثير من الأحيان في البرامج التلفزيونية أو وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحياتهم وعادات الطعام الغريبة الخاصة بهم التي يتبعوها والأطعمة التي يتسمتعون بتناولها رغم أنها تبدو غير منطقية، وفقا لموقع " buzzfeed".

هيلاري كلينتون:

وفقًا لمساعد السياسية هيلاري كلينتون جيمي سميث، كان لدى المرشحة الرئاسية السابقة دائمًا طبق من الهالبينو الخام بجانبها خلال حملتها الانتخابية عام 2008 وكانت تتناوله مثل رقائق البطاطس.

جين سيمونو:

يفضل مغني الروك الأمريكي جين سيمونو الإفطار على الحبوب مع مكعبات الثلج.

غوينيث بالترو:

تفضل الممثلة والمغنية الأمريكية غوينيث بالترو أن تبدأ يومها كل صباح بالمضمضة بزيت جوز الهند النقي، ويُفترض أنها تقوم بهذه العادة للقضاء على البكتيريا السيئة في الفم.

كورتني كارداشيان:

تفضل الممثلة والموديل الأمريكية كورتني كارداشيان تناول تناول أقراص المشيمة بعد أن قامت شركة متخصصة بذلك بتجفيفها وتحويلها إلى كبسولات.

سكوت فولي:

ربما كانت بمثابة صدمة لمعجبين الممثل الأمريكي سكوت فولي عندما نشر مقطع على حسابه الشخصي بـ "إنستجرام" يسأل فيه ابنته إن كانت تريد زبدة الفول السوداني على البيض المخفوق.

جادا دي لورينتيس:

تستمتع الشيف والكاتبة جادا دي لورينتيس بتناول الأرز البني المطبوخ بزيت الزيتون كوجبة إفطار.

تيفاني هاديش

تحب الممثلة الأمريكية الكوميدية تيفاني هاديش تناول المخلل المحشو والمغلف بحلوى جولي رانشر التي تأتي بنكهات قوية حامضة أو لاذعة.

شايلين وودلي:

قالت الممثلة الأمريكية شايلين وودلي في برنامج ديفيد ليترمان إنها تفضل تناول الطين لفوائده في إزالة السموم من الجسم.

وتابعت: "يرتبط الطين أيضا بمواد أخرى في الجسم ويساعد على إفراز تلك المواد غير الضرورية خارج الجسم.

الممثلة الكوميدية تيفاني هاديش من عشاق الطعام الغريب كما أوضحت خلال مقابلة مع هاربر بازار، حيث صرّحت أنها تحب تناول المخلل المحشو والمغلف بحلوى جولي رانشر التي تأتي بنكهات قوية حامضة أو لاذعة.

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