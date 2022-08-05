6 نصائح لتعليم الأطفال ترتيب المنزل والحفاظ على نظافته.. «لو ابنك مش منظم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عادًة ما يفضل الكثير من الأطفال الجلوس في أماكن غير منظمة دون إدراك منهم أن الأمر سيء ويسبب إزعاجًا كبيرًا لمن حولهم خاصًة الأمهات، اللائي يحرصن على نظافة المنزل وترتيبه من وقت لآخر، ولكن مع وجود الأطفال يصبح الأمر مرهقًا بالنسبة لهن مما يدفعهن إلى الصراخ في وجه أطفالهن.

نصائح لتعليم الطفل نظافة المنزل

ويوضح «هن» خلال الموضوع الآتي، مجموعة من النصائح التي يلزم على الأمهات اتباعها مع الأطفال غير المرتبة، وذلك وفقًا لموقع «Very Well Family».

- حاولي التركيز مع سلوك طفلك الحميد، وتجاهل أفعاله السيئة، مثلًا اطلب منه المساعدة عند القيام بالأعمال المنزلية ثم ابدأي في الشرح له بأن التنظيم من الأشياء المهمة التي تدل على شخصية الانسان وسلوكه.

- ابتعدي عن الصراخ في وجه طفلك أو ضربه عندما يبدأ في العبث بغرفته أو المنزل، إذ يمكنك استبدال ذلك بطريقة لطيفة من خلال تعزيزه نفسيًا بأنه عندما يرتب غرفته سيحصل على مكافئة مفضلة بالنسبة له مثل لعبة أو طعام مفضل، وربما شيئًا آخر يرغب في الحصول عليه.

- احرصي على التحدث مع طفلك دائمًا عن السلوكيات الحميدة والأمور التي يلزم عليه تعلمها واتباعها في هذه المرحلة حتى يحبه المحيطون به.

ترتيب الغرفة والألعاب

- عوديه دائمًا أن يرتب غرفته ويتأكد من نظافتها قبل الخلود إلى النوم، ولكن احرصي على أن تطلبي منه ذلك في وقت مبكر قبل أن يتملك منه النوم.

- حاولي مساعدته في ترتيب ألعابه التي تتسبب في إعطاء الغرفة منظر عام غير منظم، بحيث يتم تدريبه على طريقة معينة لوضعها بطريقة منظمة.

- يلزم عليك طلب المساعدة من الطفل عند إجراء الأعمال المنزلية، مثل إعداد الطعام، غسل الأطباق عقب تناول الطعام، وغيرها من الأمور المنزلية التي تلائم عمره.