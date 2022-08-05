رحلة أستاذة عمارة مصرية في جامعة شتوتجارت: «العلم سلاحي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الدكتورة هناء ضاحي، أستاذة العمارة المستدامة ومؤسسة مركز تكنولوجيا المواد الرقمية بجامعة شتوتجارت الألمانية، عن حياتها الشخصية وموازنة ذلك مع الحياة العملية، قائلة إنه لا يوجد شيء سهل في الحياة، فعدد ساعات نومها قليلة، ولكن مقابل ذلك هناك إنجازات محققة، كما أن أولادها فهموا منذ وقت مبكر معنى المسؤولية، والكل يشارك، والمسؤولية تتوزع.

تعلمت من والدي الانضباط

وأضافت «ضاحي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن حياتها تسير هي وأولادها بشكل منظم ومنضبط، وهذا ما تعلمته من والدها ووالدتها، متابعة: «والدي مهندس وظابط مصري ووالدتي أستاذ تكنولوجيا العمارة وهي شاطرة جدا، واشتغلنا كتير مع بعض، واتعلمت منهم الانضباط».

ولفتت أن نجاح والديها في حياتهما العملية كان دافعا لها لتعلم الخطوات التي أوصلتهما لهذه المكانة المرموقة، متابعة: «قيمة إيجابية كبيرة بنشوف هما عملوا إيه ووصلوا لإيه، وفكرة إننا نتحمل المسؤولية من بدري ونبقى فاهمين إن الدنيا مش بسيطة والكل لازم نشتغل والعلم كان سلاحنا وشغلنا والواحد مشي على المبدأ دة».

تفاصيل التحاقها بجامعة شتوتجارت

وكشفت عن تفاصيل التحاقها بجامعة شتوتجارت الألمانية، قائلة إنها التحقت بالجامعة لمعرفة كيفية إعادة تدوير المخلفات في العمارة، واستفادت من حجم الماكينات، وهو ما جعلها تستهوي الأمر.

وأوضحت أن فكرة أخذ خامة وبناء من خلالها مبنى، هذه الفكرة بدأت في التكوين داخلها تدريجيا، فزارت إحدى الجامعات الشهيرة في شتوتجارت لديها خبرة في كل ما هو له علاقة بالزراعة والحيوانات، «بيعملوا غذاء للحيوانات وبيقطعوا القش إزاي، فأخدت من هنا فكرة التقطيع».

وأفادت بأن التعامل مع التخصصات الأخرى، وأن يكون لدى الشخص أفق يعرف كل ما هو جديد وأنواع الصناعات الموجودة يجعل الفكر مختلف.