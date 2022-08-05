«هناء».. عالمة مصرية أسست منهجا جديدا في العمارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كوبري مصنوع من ألياف الكتان من تصميم وإشراف الدكتور هناء ضاحي، خريجة جامعة عين شمس، صاحبة براءة اختراع تحويل الكتان من مادة رخوة إلى مادة تستخدم في مواد البناء، فسجلها العملي ملئ بالإنجازات، وقدمت براءة اختراع حولت فيه قش الأرز لألواح خشبية ليكون من مواد البناء الحديث.

منهج جديد للعمارة

لم تخترع الدكتورة هناء ضاحي، السيدة العربية والمصرية الوحيدة في جامعة شتوتجارت الألمانية، فقط مواد بناء سواء من ألياف الكتان أو مواد قش الأرز، ولكن أسست منهجًا جديدًا للعمارة بالجامعة باسم «بايومات»، بحسب تقرير عرضه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق.

دراسة تفاعلات البناء

وتابع التقرير: «منهج بايومات يسمح بدراسة تفاعلات مواد البناء داخل المنشأة وكان سببًا مع ملف قش الأرز في حصولها على عدد كبير من الجوائز على مدار مسيرة علمية، آخر جوائزها كانت الإبداع في مجال العمارة المستدامة».