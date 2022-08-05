نوع شوكولاتة يخفض التوتر ويحفز هرمون السعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة الصحة الألمانية أن الشوكولاتة الداكنة تتمتع بفوائد صحية جمّة، وذلك بفضل محتواها العالي من مركب "الفلافونول" المضاد للأكسدة، والذي يتمتع بتأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، مما يحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأضافت المجلة أن الشوكولاتة الداكنة تعد صحية أكثر من الشوكولاتة المحتوية على الحليب كامل الدسم، وذلك بفضل قلة السعرات الحرارية بها؛ حيث إنها تحتوي على 6ر0 جرام من السكر و12 جرام من البروتين، في حين تحتوي الشوكولاتة المحتوية على الحليب كامل الدسم على 60 جرام من السكر و5 جرام من البروتين.

وبذلك تعمل الشوكولاتة الداكنة على ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم ببطء، مما يسهم في إطالة الشعور بالشبع والحد من نوبات الجوع الشديدة.

ومن ناحية أخرى، تساعد الشوكولاتة الداكنة على خفض هرمونات التوتر النفسي، وكذلك تحفيز هرمون السعادة "السيروتونين" بفضل احتوائها على مادة "التربتوفان".

اقرأ أيضا

احذر الكذب.. هذا ما يحدث لدماغك

إذا حدث هذا في شعرك فيجب عليك فحص الغدة الدرقية

هل يعزز الكوارع والحمام القدرة الجنسية؟.. استشاري يجيب

علامة في ذراعك تشير إلى مشكلة صحية خطيرة

طرق مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. لا تتجاهلها