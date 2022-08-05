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توقعات الأبراج وحظك اليوم 5-8: أخبار رائعة وسط تحذيرات وترقب

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع "horoscope ".

برج الحمل
عاطفياً: ترغب في إدخال بعض التعديلات على منزلك أنت وشريك حياتك.
مهنياً: تحتاج إلى المزيد من الخبرات في مجال العمل، لذا كن هادئًا ولا تجعل حزنك يسيطر عليك.
مالياً: قد تكون خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية.

برج الثور
عاطفياً: ستكون مشاعرك قوية جدًا اليوم، لذا ابذل قصارى جهدك لتحقيق التوازن بينها وبين إطار عقلي منطقي.
مهنياً: حان الوقت لتحقيق التوازن بين كل العمل الذي كنت تقوم به مع القليل من المرح.
مالياً: تخلص من أي ديون قد تمنعك من فعل ما تريد القيام به.
برج الجوزاء
مهنياً: تشعر بالإحباط في عملك، ابذل قصارى جهدك فقط.
عاطفياً: إذا كنت في علاقة، تحدث مع شريكك أولاً وقبل كل شيء.
مالياً: لديك بعض التفكير الجاد لتفعله هذا اليوم بشأن الديون المتراكمة.
برج السرطان
عاطفياً: قد يكون من الصعب عليك التعبير عن نفسك بالطريقة التي تريدها بالضبط.
مهنياً: أنت بحاجة اليوم إلى البحث عن الأشخاص الذين يفكرون بنفس طريقتك.
مالياً: طاقتك مرتفعة اليوم، ولديك قدرة على تحويل وضعك المالي السيء إلى جيد.
برج الأسد
عاطفياً: هذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعي مع شريكك.
مهنياً: ستكون مشغولا، وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك.
مالياً: بدلًا من المضي قدمًا في مشروع بنفسك، فكر في الاستعانة بشريك أو صديق.
برج العذراء
عاطفياً: اليوم مناسب جداً للاستمتاع بالأجواء الرومانسية.
مهنياً: ادرس كيفية معاملتك للآخرين، وابذل قصارى جهدك للحفاظ على السلام الداخلي.
مالياً: تفهم الأشخاص وتوجهاتهم العامة، لذلك استخدم هذا لتجعل أمورك المالية جيدة بالنسبة لك.
برج الميزان
مهنيا: توقع أن تسمع بعض الأخبار الرائعة هذا اليوم.
عاطفياً: ترغب في إعادة التفكير في أمورك الشخصية أنت وشريكك.
مالياً: تخلص من أي ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.
برج العقرب
عاطفياً: ستشعر أخيراً اليوم أنك تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح.
مهنياً: تمسك بقوة بوجهة نظرك، ولا تتخلى عنها.
مالياً: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق.
برج القوس
عاطفياً: تشير جميع الدلائل إلى أن شريكك اليوم سيكون سعيدًا جدًا لسماع أخبارك.
مهنياً: من المهم أن تنتبه إلى إشارات جسمك، والحصول على قسط جيد من الراحة.
مالياً: يمكنك توقع تلقي بعض الأخبار المالية الجيدة اليوم.
برج الجدى
عاطفياً: عواطفك اليوم تؤثر عليك بشكل كبير، حاول أن تفكر بعقلك قليلاً.
مهنياً: اليوم هو عظيم بالنسبة لك، ولديك العديد من الانتصارات.
مالياً: اليوم سعيد بالنسبة لك لأنك تحصل على المزيد من الأموال من خلال مؤسسة العمل الخاص بك.
برج الدلو
عاطفياً: لديك طريقة لطيفة للتعبير عن نفسك لمن تحب.
مهنياً: تحرك بجرأة اليوم نحو أحلامك، ولا تخف من أي شيء.
مالياً: لديك الفرصة للحصول على مكسب مالي من شراكة أو تعويض.
برج الحوت
عاطفياً: لديك مزاج جيد اليوم حاول أن تستمتع بيومك مع شريكك.
مهنياً: استمر في تحقيق أهدافك، فأنت تسلك الطريق الصحيح.
مالياً: حاول أن تسيطر على نفسك وتجنب شراء الأشياء التي لا قيمة لها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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