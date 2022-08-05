محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الطماطم من الخضروات التي لا غنى عنها كونها تدخل في مختلف الأطباق ومكونات الطعام، فضلا عن فوائدها واحتوائها على البوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والألياف الغذائية، والبروتين والليكوبين المفيد للصحة.

ولكن هل تعلم لماذا لا يجب حفظ الطماطم في الثلاجة؟ هذا ما نوضحه لكم وفقا لموقعي " sciencefocus" و" cbsnews".

يساهم وضع وتبريد الطماطم في الثلاجة على إطالة مدة صلاحيتها عن طريق إبطاء عملية النضج، ولكنه يقلل أيضًا بشكل كبير من مستويات النكهة والمواد الكيميائية العطرية المعروفة باسم "المواد المتطايرة" الموجودة بها.

ووجدت دراسة أمريكية أجريت عام 2016 من قبل دكتورة كيمياء الأغذية في جامعة ليدز إيما ديفيز، إن وضع الطماطم في الثلاجة لمدة أسبوع يقلل من نشاط الجينات التي تساعد الإنزيمات اللازمة لتصنيع هذه المواد المتطايرة، وهي المسؤولة عن إعطاء الطماطم طعمًا أكثر حلاوة.

ما أفضل مكان لتخزين الطماطم؟

أفضل خيار لحفظ الطماطم هو دولاب خشبي، أو على منضدة في المطبخ.

وإذا أرادت برة المنزل تناول طماطم باردة يمكنها تخزينها لبعض الوقت داخل الثلاجة ومن ثم استخدامها.

ولتسريع نضوج الطماطم يمكن وضعها في كيس ورقي، ما يساهم في إنتاج غاز الإيثيلين الذي يؤدي إلى تسريع نضوجها.

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