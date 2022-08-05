«هدير» و«ريهام» من أوائل الثانوية العامة 2019: حبوا النتيجة بتاعتكم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، وينتظر الجميع بشكل خاص ينتظر إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة، إذ بدأ البعض يبحثون عن أوائل الثانوية العامة في السنوات الماضية وتميزهم في المرحلة الجامعية، لذلك تستعرض «الوطن» أكثر النماذج المشرفة في السنوات السابقة.

هدير علاء إحدى أوائل الثانوية العامة لعام 2018-2019 والحاصلة على المركز الثاني مكرر من أوائل شعبة العلمي علوم بعد حصولها على مجموع مما جعلها تلتحق بكلية الطب بجامعة الإسكندرية لافتة أن هنا اختلاف كبير بين الحياة الجامعية والثانوية العامة.

نصائح «هدير» لطلاب الثانوية العامة

قدمت «هدير» عدة نصائح للطلاب قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، مشيرة إلى أنه يجب عليهم التزام الهدوء وعدم التوتر لأنهم بالتأكيد فعلوا كل ما بوسعهم والآتي هو ترتيب الله سبحانه وتعالى ويجب عليهم أن يحاولوا تقبل النتيجة لأن الثانوية العامة ليست نهاية الطريق: «بقول للطلاب أني هما عملوا اللي عليهم وبإذن الله النتيجة تكون مرضية ليهم والناس اللي مجابتش مجموع اللي كانت بتتمناه بقولها متزعلوش فالثانوية العامة مش نهاية الطريق».

كانت تتوقع «هدير» أنها ستكون من أوائل الثانوية العامة، إذ لاحقتها حالة من الفرحة عندما تلقت مكالمة الهاتفية من قبل وزير التربية التعليم: « أنا كنت متوقعة أني أكون من أوائل الثانوية العامة وكنت مستنية الوزير يتصل بيا وقتها وطبعا لما اتصل كنت مبسوطة جدا».

«ريهام» تدعم طلاب الثانوية العامة

وعلى الجانب الآخر، طالبت ريهام خالد أحد أوائل الثانوية العامة لعام 2018-2019 الطلاب المنتظرين النتيجة حاليا أن يكونوا قادرين على التكيف مع نظام الكلية التي سوف يلتحقون بها، وذلك لأن المرحلة الجامعية تختلف عن الثانوية العامة: «بقولهم إنهم يجتهدوا في الكلية بتاعتهم ويحاولوا يثبتوا نفسهم فيها وفي مجالهم».

حصلت «ريهام» على المركز الثاني مكرر بمجموع 408.5 بالشعبة الأدبية، إذ التحقت بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية، لافتة أنها لم تكن تتوقع أنها سوف تكون من أوائل الثانوية: «مكنتش متوقعة إني أكون من الأوائل بس كان نفسي طبعا والحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد».

ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022، اضغط على الرابط التالي:

https://natega.elwatannews.com/?fbclid=IwAR1hZ-kGble9tPVXvzM9OG6C5Nek9RpHxsvq-4P032mEZogA70bIO2Fw8cs