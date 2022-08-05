بعد إصابة «شاهيناز» ودخولها المستشفى.. ما أسباب مرضها وطرق الوقاية منه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرضت المطربة شاهيناز لوعكة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى المستشفى، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة لها وهي على السرير داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: «قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله على كل شيء.. دعواتكم بالشفاء».

وسرعان ما انهالت آلاف من الإعجابات والتعليقات تعاطفًا مع حالتها، وانتاب جمهورها ومتابعوها القلق بشأن إعياءها المفاجئ حتى صرح زوجها عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» يوضح سبب وجودها في المستشفى، وهو تعرضها لالتهابات في القولون، لذا يوضح «هن» أسباب الإصابة به، وطرق الوقاية منه فيما يلي.

أسباب الإصابة بالتهاب القولون العصبي

قال الدكتور أيمن الشاذلي استشاري الأمراض الباطنية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر خلال حديثه مع «هن» إن مرض التهاب القولون العصبي يمكن أن يصاب به جميع الفئات العمرية ويمكن أن تكون الإصابة به وفقًا لما يلي:

- مشكلات في الجهاز الهضمي.

- حساسية من بعض الأطعمة.

- التعرض إلى مشكلات نفسية مثل القلق، الاكتئاب والضغط النفسي.

وتظهر أعراضه فيما يلي:

- تقلصات في المعدة.

- انتفاخات في البطن.

- فقدان في الشهية.

نصائح لتجنب الإصابة بالتهاب القولون

وأشار استشاري الأمراض الباطنية إلى مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بالتهاب القولون، والتي تتمثل فيما يلي:

- يلزم الحرص على تناول الأطعمة في أوقات منتظمة.

- الحد من تناول المشروبات الغازية، نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات والتي تؤدي إلى الإصابة بالجفاف أيضًا.

- يفضل الابتعاد عن الضغط العصبي والقلق، لأنهما من أولى الأسباب التي تؤرق الجهاز العصبي.

- الابتعاد عن تناول الطعام عند الشعور بالقلق أو عدم الارتياح.

- يفضل تجنب تناول الأطعمة الحارة.

- يلزم استشارة الطبيب المعالج عند ظهور أعراض صعبة مثل تقلصات مؤلمة في منطقة البطن.