الامارات | أفضل 3 طرق لاستخدام رول المساج للوجه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدوات التجميل الذكية تساعد على تهدئة البشرة الملتهبة إلى بناء عضلات الوجه وتدليكها أصبحت رولر «سكن جيم»، التي يستخدمها المشاهير وأخصائيو العناية بالبشرة، عنصراً أساسياً في روتين العناية بالبشرة لكل محبي الجمال. مع وجود مميزات تشمل تهدئة البشرة الملتهبة إلى بناء عضلات الوجه وتدليكها، وفي ما يلي بعض النصائح والحيل من «سكن جيم» تساعدك في الحصول على أفضل نتائج من أدوات التجميل الذكية الخاصة بك والوصول إلى تألق نادر في هذا الصيف.

ويقدم رولر الوجه من «سكن جيم» أفضل ثلاث طرق لاستخدام رول المساج للوجه وفوائدها في ما يلي:

1- تنظيف البشرة

بداية، يتم غسل بشرة الوجه وتنظيفها بلطف باستخدام منظف البشرة المعتاد، ثم يتم تجفيف البشرة بفوطة نظيفة.

2- تطبيق مستحضر مناسب على البشرة

في هذه الخطوة من طريقة استخدام رول المساج للوجه، يتم تطبيق كمية قليلة من أحد مستحضرات البشرة على الوجه، مثل سيروم أو زيت مفيد للبشرة.

وقد يساعد تطبيق هذه الخطوة على خفض فرص إصابة بالبشرة بأي تهيج أثناء استعمال أداة رول المساج.

3- تمرير رول المساج على الوجه

• يتم تمرير رول المساج من الأسفل للأعلى ومن الداخل إلى الخارج على بشرة منطقة العنق بشكل متواصل، مع الحرص على تمرير الأداة بخفة دون فرض ضغط كبير على البشرة أثناء القيام بذلك.

• يفضل بعض الخبراء التوقف عن استخدام الأداة وإنهاء العملية بعد مرور دقيقة كاملة منذ بدء تمرير رول المساج على البشرة، ولكن يعتقد خبراء آخرون أنه بالإمكان استخدام رول المساج لفترة أطول تراوح بين 5 و10 دقائق.

يجب التنويه إلى أن البعض قد يفضل ترك رول المساج في الثلاجة طوال الليل، ليتم استخدامها صباحاً وهي باردة، فهذا قد يساعد على تخفيف حدة تورم الوجه الصباحي.