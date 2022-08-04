القصة الكاملة لسقوط سيدة الغربية لميس أبو ليلة من الأسانسير.. وقعت قدام بنتها

القاهرة - سمر حسين - ماما

حادث مفجع ومؤلم أن يرى الطفل سقوط أحد والديه أمام عينه، ولا يستطيع أن يفعل شيئا سوى الصراخ وطلب النجدة ممن حوله للاستغاثة، وهو ما حدث مع سيدة الغربية لميس أبو ليلة عندما كانت مع ابنتها داخل عمارتها السكنية، حيث استقلت الأسانسير للصعود إلى الطابق السابع ولكن بدلًا من أن يحدث ذلك، سقطت في الأسفل.

سجلت لميس أبو ليلة المقيمة في منطقة قحافة بطنطا مركز الغربية رقم الدور السابع في الأسانسير، وعليه أدخلت قدميها إلى الأسانسير هي وابنتها، وبدأ الأسانسير في الصعود، ولكنها اتجهت إلى اعتاب الباب حتى تلقى بمصيرها عند انكسار عتبة الأسانسير على مقدمته، ما أدى إلى سقوطها في بئر السلم.

سقوط لميس أبو ليلة من الأسانسير

وأكمل الأسانسير طريقه في الصعود إلى الدور السابع كما سجلت سيدة الغربية، ولم تستطع الصغيرة «سيلينا» سوى الصراخ وطلب النجدة إلى والدتها من المقيمين في العمارة وإعلامهم بأن والدتها سقطت من داخله، حتى تجمعوا لإنقاذ أمها والاتصال بالإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

جاءت عربية الإسعاف ونقلت السيدة إلى المستشفى الجامعي بمركز طنطا، وحرص الأهل على تحرير محضر في مركز الشرطة لمعرفة سبب الواقعة من مهندسين صيانة الأسانسير، حتى توصل إلى السبب المتوقع أن قدم السيدة انحشرت في عتبة الأسانسير عند صعوده ما أدى إلى الانزلاق لأسفل، والدليل على ذلك هو استكمال الأسانسير صعوده إلى أعلى بالطفلة لتكون هي السبب في إنقاذ والدتها.

وسرعان ما انقلبت صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى حزن كبير من الأهل والأصدقاء، يدعون الله أن يشفيها ويخرجها من الوعكة التي وقعت بها، حيث نشر أحد أصدقائها قائلا: «قلبي واجعني عليكي جدا والله يا رب يقومك بالسلامة ويخليكي لبنتك وجوزك وعيلتك يا رب».

من هي لميس أبو ليلة؟

- تزوجت في عام 2017.

- لديها طفلة تدعى سيلينا.