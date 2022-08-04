طريقة عمل مكرونة بالتونة زي المطاعم: «نوعي لأسرتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المكرونة بجميع طرق تحضيرها من الأكلات التي يفضلها الكثيرون بدايًة من الصغار إلى الكبار أيضًا، نظرًا لأنها من الوجبات التي يمكن تحضيرها سريعًا عن غيرها، فضلًا عن طعمها الشهي المميز، لذا تتفنن الكثير من السيدات وربات المنزل في طرق تحضيرها لذا كانت طريقة عمل المكرونة بالتونة أحد الوجبات التي يفضلن تحضيرها وتقديمها إلى أسرهن.

لذا، يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي، طريقة عمل المكرونة بالتونة وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد» المذاع عبر سي بي سي سفرة.

مكونات عمل مكرونة بالتونة

- مكرونة.

- ربع كوب من الشبت المفروم.

- تونة.

- ملعقة صغيرة شطة حسب رغبتك.

- ملح.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- فلفل أسود.

- زيت زيتون.

- ثوم مفروم.

- ملعقة صغيرة كمون.

- بصل أخضر مفروم.

طريقة عمل المكرونة بالتونة

- ضعي وعاء مناسب على البوتجاز، وبه كمية من الماء مع نسبة قليلة من الملح.

- عندما يصل الماء إلى الغليان، ضعي بها كمية المكرونة المرغوبة.

- في مقلاة على نار هادئة، ضعي كمية من الزيت ثم اسكبي إليها الثوم المفروم.

- ضعي الملح، الفلفل الأسود، الشطة، الكمون، البصل الأخضر، ملعقة الليمون، الشبت.

- ضعي المكرونة المسلوقة إلى المكونات المذكورة سابقًا.

- ارفعيها من على البوتجاز.

- ضعي التونة على المكونات مع التقليب جيدًا.

- جهزي الوجبة في أطباق التقديم.

- قدميها إلى أسرتك.

طريقة عمل مكرونة بالتونة والمايونيز

- أحضري المكرونة حسب الكمية المرغوب غفي تناولها.

- اسلقيها على نار متوسطة.

- أحضري قدر مناسب، ثم ضعي به التونة مع المايونيز.

- ضيفي الزيت إلى المكونات.

- ضعي الملح، الفلفل الأسود، الكمون، وعصير الليمون إلى المكونات واخلطيهم جيدًا حتى تحصلين على النتيجة المرغوبة.

- ضيفي المكونات السابقة إلى المكرونة مع الحرص على التقليب جيدًا.

يمكن تزيينها بالبقدونس المفروم.

- جهزيها إلى التقديم.

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة

- أحضري الصوص وضعيه جانبًا.

- أحضري بولة عمية ثم ضعي بها عصير الليمون، المايونيز، الزيت، الزبادي، المسطردة، الملح مع التقليب جيدًا.

- أحضري المكرونة إلى المكونات، ثم ضيفي لها الخضار.

- ضعي الصوص إلى المكونات مع التقليب جيدًا.

- يمكنك تزيينها من خلال وضع الزيتون الأسود، وشرائح الطماطم الشيري.

طريقة عمل مكرونة بالتونة والكريمة

- اسلقي المكرونة العادية.

- شوحي البصل على نار هادئة مع قليل من الزبدة أو الزيت، حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي المطلوب.

- ضيفي التونة إلى المكونات.

- ضعي تتبيلة الملح، الفلفل، ثم الحليب والكريمة.

- ضيفي المكرونة، فلفل ألوان مع التقليب جيدًا.

- زيني المكونات بجبنة بارميزان مع بقدونس.

- قدميها ساخنة إلى أسرتك.