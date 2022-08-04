صاحبة أكبر حواجب تكشف السبب: تخلوا عن معايير الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

انتشر مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي تم تداوله على نطاق واسع، لفتاة بريطانية تبلغ من العمر 27 عاما، ردا فيه على الانتقادات الموجهة إليه بسبب مظهر حاجبيها.

وقالت سامية هيلفورد التي تمتلك أكبر حاجبين في العالم خلال مقطع فيديو على "تيك توك"، إنها لا تقتنع بعمليات التجميل وما يقوم بفعله الناس.

وأضاف: "أنا هنا أشرح للناس لكي أساعدهم على تنمية ثقتهم بأن يكونوا على طبيعتهم، وليس لفرض رأي عليهم، فيجب أن يحبوا جمالهم الطبيعي، والعيش بالطريقة التي يريدون التعبير بها عن أنفسهم"، وذلك كما ورد في موقع "dailymail".

وتابعت: "لا ينبغي للناس أن يحكموا على الآخرين من صورتهم، إذ يتم غسل دماغك في السلوك الاجتماعي المكيف ومعايير الجمال التي ليست حتى حقيقية، ولا ينبغي أن تفعلي ذلك".

وأكملت: "إن صناعة التجميل تهدف إلى سرقة أموالك وجعل الناس مرضى نفسين، بسبب الضغوط التي يفرضها المجتمع عليهم".

وأطلقت حركة تسمى BROWS، وقالت إنها تريد مساعدة الناس على تحسين صحتهم العقلية من خلال التخلي عن معايير الجمال المقبولة.

وعلى الرغم من تلقيها الكثير من التعليقات السيئة حول مظهرها، إلا أنها لم يعد يهمها الأمر فهي تثق في نفسها وشكلها.

اقرأ أيضا

أغرب هوايات المشاهير.. مطاردة الزواحف وتجميع دمى باربي

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟