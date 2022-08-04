الثانوية ليست النهاية.. مصريون فشلوا في التعليم وأصبحوا "علامات فارقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، يشعر بعض الطلاب الذين لم يحققوا النتيجة المرجوة أن حلمهم قد انتهى لمجرد أن مجموعهم لم يكن كما توقعوه، أو أنهم قد لا يستطيعون الالتحاق بالكلية التي يريدونها.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة خلال أيام، وحتى تتأكد أن هذه الشهادة ليست نهاية المطاف، فأثبت التاريخ، أن مجموع الثانوية العامة ليس مقياسا للنجاح، والدليل على ذلك أن هناك مجموعة كبيرة من المشاهير فشلوا في الدراسة، ومع ذلك نجحوا في الحياة وأصبحوا علامة بارزة.

- أحمد حلمي

قال النجم أحمد حلمي أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، أنه خصل على مجموع 48% في الثانوية العامة، وذلك بعد أن أعادها للمرة الثالثة، والآن أصبح واحد من أكبر نجوم الكوميديا في مصر.

- محمد صلاح (فخر العرب)

نشأ لاعب الكورة العالمي محمد صلاح في ظروف مادية صعبة، اضطرته للتخلي عن حلمه الجامعي، ولكنه لم يستسلم، وبدأ حياته الكروية كلاعب في نادي المقاولون العرب، حتى أصبح أحد أشهر لاعبي الدوري الإنجليزي وعالم كرة القدم، بالإضافة إلى أنه أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 100 هدف.

- أم كلثوم

صاحبة أقوى صوت نسائي، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تكمل تعليمها، واكتفت بالدراسة في الكُتاب، والذي مكنها من القراءة والكتابة.

-عباس العقاد

ولد عباس العقاد في بلد نائية في الصعيد، وعاش طفولة قاسية، حصل على الشهادة الابتدائية فقط في سن الـ14، ولكنه لم يقف عند هذا الأمر، وبدأ يثقف نفسه عن طريق قراءة الكتب، حتى أصبح من أهم الكتاب في الأدب والشعر والصحافة.

- فريد الأطرش

واحد من علامات الغناء في الوطن العربي، عاش حياة مادية صعبة منعته من تكملة تعليمه، لذلك ترك الدراسة واتجه للعمل بأحد محلات الموسكي، قبل أن يتجه لعالم الفن، من خلال التحاقه بمسرح الفنانة بديعة مصابني.

-شيرين عبد الوهاب

لم تكمل الفنانة شيرين عبد الوهاب تعليمها، وفضلت أن تتجه للغناء لأنه كان هوايتها، وبدأت مشوارها الفني من خلال الغناء في الأفراح والمناسبات، وبعد ذلك بدأت أول خطواتها في الغناء.

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