يؤثر على خصوبة الرجل.. 6 أماكن لا يفضل وضع الهاتف بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من منا فكّر في أضرار وضع الهاتف في جيب البنطلون الخلفي، ومن منا اكتشف أن الذهاب إلى المرحاض بالهاتف المحمول قد ينقل الجراثيم إليه؟

هناك 6 أماكن خاطئة للاحتفاظ بالهاتف المحمول، وفقًا لما أوضح موقع "thehealthy".

1. جيب البنطلون الخلفي:

وضع الهاتف في الجيب الخلفي للبنطلون يشكل خطرًا كبيرًا، لأن هناك علاقة بين الإشعاع الصادر من الهاتف المحمول ونمو الورم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يغير الإشعاع بنية الحمض النووي ويؤثر على خصوبة الرجل.

2. حمالة الصدر:

يرتبط الاحتفاظ بهاتفك في حمالة الصدر بالإصابة بسرطان الثدي، وذلك بسبب الإشعاعات والاهتزازات من الهاتف، فضلا عن ذلك، أنه يعد فكرة سيئة بسبب البكتيريا المسببة لتهيج الجلد.

3. أسفل الوسادة:

يؤدي إبقاء الهاتف تحت الوسادة إلى ارتفاع الحرارة، وبالتالي زيادة فرصة حدوث الحرائق، خاصةً إذا كان الهاتف قيد الشحن، كما أن ضوء LED من شاشات الهاتف يمكن أن يعطل إنتاج الميلاتونين وإيقاعات الساعة البيولوجية، ما يضر بجودة النوم ويسبب الأرق.

4. على المنشفة أثناء الجلوس أمام الشاطئ:

يمكن أن تسبب الظروف الحارة والمشمسة على الشاطئ في ارتفاع درجة حرارة الهاتف، ما يؤدي إلى إتلافه سريعًا.

5. المرحاض:

يؤدي اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الذهاب للحمام وإمساكه باليد أو وضعه على الأسطح، إلى انتقال الجراثيم والميكروبات والبكتيريا، التي يمكن أن تنتقل إليك وتُصيبك بالمرض.

6. الأذن:

يساهم إبقاء هاتفك قريبًا من وجهك إلى جعل بشرتك أكثر اتساخًا، إضافة إلى يؤدي هذا المزيج إلى الإصابة بحب الشباب وتهيج الجلد وحتى التجاعيد المبكرة.

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