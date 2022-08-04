3 عادات خاطئة تدمر أسنان طفلك.. ونصائح لطريقة عمل «لانش بوكس» يحافظ عليها

القاهرة - سمر حسين - ماما

يرغب الكثيرون في الحصول على أسنان نظيفة وقوية، لذا يحرصون على الاهتمام بها بشكل يومي ولكن يفعل البعض الكثير من العادات الخاطئة دون قصد منهم، والتي تؤثر سلبيًا على صحة أسنانهم وربما يصل الأمر إلى حد تدميرها بالكامل.

لذا يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي مجموعة من العادات الخاطئة التي تضر بأسنانك، بالإضافة إلى نصائح للحفاظ على صحتها، وذلك وفقًا لموقع «Health Line».

وضع القلم بين الأسنان

يعتبر وضع القلم بين الأسنان من أكثر العادات التي يفعلها الموظفون بالمكاتب والطلاب، على الرغم من أنه يمكن أن يتسبب في تلف الأسنان وكسرها، لذا يمكن استبدال هذه العادة من خلال مضغ علكة لا تحتوي على سكر، حتى تتوقف عن فعلها تمامًا.

قضم الأظافر

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى قضم أظافرهم عند الشعور بالإجهاد، التوتر، أو الخجل وآخرين يفعلوها دون قصد للاعتياد عليها فقط، ولكنهم للأسف يعرفون أنها تتسبب في التواء الأسنان، وبالتالي يكون مظهرها غير لائق، كما أنها تسهل نقل الفطريات والبكتيريا إلى الفم ما يصيب الشخص بالأمراض والتهابات في اللثة.

استخدام خلة الأسنان

الاستخدام المتكرر لخلة الأسنان يتسبب في تكوين فراغات بينها حتى تكون مكانا لتجمع بقايا الطعام، وبالتالي يتسبب في نمو الفطريات والبكتيريا وتسوس الأسنان.

نصائح للحفاظ على الأسنان

وقال الدكتور محمد العالم أخصائي طب وجراحة الأسنان عبر برنامج «الحكيم في بيتك» المذاع على فضائية «سي بي سي» مع الإعلامي أحمد الزهوي، إن الاهتمام بالأسنان وتنظيفها من الأمور الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها خاصًة على الأطفال، لذا يلزم اتباع الآتي:

- عدم وضع شوفان والأطعمة التي يمكن أن تتراكم بين الأسنان.

- ضعي الأطعمة سهلة الهضم.

- يمكن وضع التفاح، الخيار، لأنهما يساعدان على تنظيف الأسنان.

- احرصي على وضع جبنة رومي والتركيز مع الأطعمة الطبيعية للحفاظ على أسنان طفلك.

- تجنبي تناوله للأطعمة المصنعة خلال وجوده في المدرسة.