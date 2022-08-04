خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على «الوطن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن، يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور معرفتها للاطمئنان على مجهود العام الدراسي، لذا نوضح خلال التقرير الآتي طريقة الحصول عليها بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

وتتلخص خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن من خلال الدخول على الرابط natega.elwatannews.com، ما خصصته الجريدة لمساعدة القاريء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الحصول على النتيجة عبر موقع الوطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

- أولًا، يلزم الدخول إلى الرابط المحدد.

- ثانيًا، ابدأ في تسجيل البينات الخاصة بالطالب، وتتمثل فيما يلي:

- كتابة الاسم رباعي.

- تسجيل رقم الجلوس.

- تسجيل شعبة الطالب إذ كان «علمي علوم، رياضة، أدبي».

- المحافظة التي يقيم بها.

- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- رقم التليفون الخاص بالطالب، أو ولي الأمر.

وعليه يجرى إرسال نتيجة الثانوية العامة 2022 إلى الطالب فور إعلانها الرسمي.

نصائح للأهالي والطلاب لتقبل نتيجة الثانوية العامة

وقالت الكاتبة هدى سالم خلال استضافتها في برنامج عبر قناة «دي إم سي»، إنه يلزم على الآباء الاطمئنان بأن أبنائهم بخير وعلى قيد الحياة «احمد ربنا إنه عايش وكويس، موجود في حضنك وبيته ده بالدنيا وما فيها»، لذا يفضل الابتعاد عن توبيخ الأبناء وإيذائهم نفسيًا في حال إذا كانت النتيجة غير مرغوب بها.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يحصل الطالب على النتيجة التي يرغبها الأهل «ممكن يكون دكتور بس فاشل، لكن ممكن يبقى إعلامي ناجح جدًا، علشان كده طول ما ابنك كويس وبخير تقوله لله الأمر من قبل ومن بعد»، مضيفًة أنه يلزم أن نكون الجزء الداعم في تحسين حالته النفسية.