فيديو جديد لصاحب تريند «دبيازة وكراويتة» بأسماء غريبة للبنات: درويشة إبهام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل والسخرية صاحبت مقطع فيديو قصير لواحد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، عقب نشره لمقطع مصور لصغار القطط، التي أطلق عليها العديد من الأسماء الغريبة، إذ نشر الفيديو لشخص يتحدث اللهجة السودانية خلال استعراضه 6 من القطط حديثي الولادة أمام الكاميرا، وهو يطلق عليهما بعض الأسماء الغريبة، التي جاءت كالتالي: «يعقوب قمر الدين دبيازة، خالد كشميري، خضر كراويتة، إسماعيل أحمد كنباوي، عثمان عبدالجليل شِشة، ومحمد سنبل».

وعلى الفور ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو، بينما تحول الأمر لمادة دسمة للسخرية وتصميم المنشورات الساخرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

فيديو جديد لـ صاحب تريند «دبيازة وكشميري وكراويتة»

وعقب أيام من انتشار الفيديو الشهير، المصاحب لأسماء القطط الغريبة والغير معتادة، ظهر أحد الأشخاص على منصة الفيديوهات «تيك توك»، بحساب يُدعى «سكلانس» بوجهه وهو يردد تلك الأسماء مُجددًا دون ظهور القطط، ونشر مقطعا آخر حول أسماء غريبة وغير معتادة للفتيات.

@zapadi6 هيا اتحفوني بالمقاطع + كم واحد تعرفو #zapadi original sound - سِكَلانس

@zapadi6 البنات ابا اشوف ابداع + نشوف فين يوصل #zapadi #fypシ #egypt original sound - سِكَلانس

وجاءت أسماء الفتيات الغريبة على النحو التالي: «فت كعب تندوري، تماضور تعوجي، زكية حسنين أفندم، صفية سراج زلطة، ودرويشة إبهام، ونزرية نشأت كراميلا»، معلقًا: «أي اسم عجبكم؟»