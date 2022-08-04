هيصنعوا فساتين قديمة من المخلفات.. تفاصيل Miss Elegant بمسابقة ملكة جمال مصر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تستمر فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر لعام 2022، «Miss Egypt - بنت مصر» للأسبوع الثالث على التوالي برئاسة دكتورة آمال رزق، مع مسابقة «Miss Eco Teen»، إذ يشارك فيها نحو 25 متسابقة ينافسن على اللقب، بينما تشارك 22 متسابقة فقط على لقب ملكة جمال مصر «Miss Egypt».

تفاصيل أبرز فعالية لمتسابقات ملكة جمال مصر 2022

ومن المقرر إقامة واحدة من أبرز فعالية لمتسابقات ملكة جمال مصر 2022 «Miss Egypt - بنت مصر»، غدا، وهي فعالية Miss Elegant، إذ تقدم كل متسابقة خلالها فستان شخصية مشهورة من تاريخ الموضة، لفترة زمنية من اختيارها.

وأوضح محمد علي، المنسق الإعلامي لـ «هُن» إنه من المقرر أن تصنع كل متسابقة في Miss Eco Teen فستانا من مخلفات البيئة بفكرة مختلفة، وذلك مساء الغد، الجمعة 5 أغسطس في أحد المطاعم الكبرى بالعبور.

الجدير بالذكر أنه يشارك في لجنة التحكيم الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، والفنان مصطفى درويش، الفنانة رحمة حسن، دكتور باهي هاني أخصائي التغذية، وملكة جمال مصر 2004 إلهام وجدي، وملكة جمال مصر 2017 فرح شعبان، ومصممة الأزياء منى جودة، وملكة جمال مصر 2021 نادين الجيار.

موعد حفل ختام مسابقة ملكة جمال مصر - بنت مصر 2022

وأكد محمد علي، المنسق الإعلامي لمسابقة ملكة جمال مصر - بنت مصر 2022، أن حفل ختام المسابقة من المقرر أن يكون في 28 من أغسطس الحالي، لتتويج الفائزة باللقب، وذلك وسط حضور المشاهير ونجوم الفن والمجتمع واخصائي الموضة والجمال، فضلًا عن لجنة التحكيم بقيادة الدكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة.

وكانت نادين الجيار توجت بلقب ملكة جمال مصر 2021، عقب اختيارها اختيارها من ضمن 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية للمسابقة.