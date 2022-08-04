لتجنب مصير عروسة قنا.. كيف تتخلص الفتيات من إجبار الأهل على العريس؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتاة في مقتبل العمر، قررت إنهاء حياتها في محاولة منها للتخلص من العريس المستقبلي، بعد إجبار من أسرتها على الزواج منه رغما عنها، عن طريق تناول صبغة شعر، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى قنا العام.

ولفظت فتاة قنا أنفاسها الأخيرة، أمس الأربعاء، متأثرة بإصابتها بعد تناولها صبغة شعر منذ 4 أيام، قبل الموعد المحدد لزفافها، منتصف الشهر الجاري، في «نجع الهدايات» التابع لمركز نقادة جنوب قنا، وكانت تبلغ من العمر 22 عاما، وبعد التحريات وإجراء التحقيق، تبين أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية لرفضها العريس الذي تقدم لها وحُدد لهما حفل الزفاف.

طرق تفادي الوقوع في مأساة فتاة قنا

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طرق للفتيات لمحاولة رفض العريس المتقدم بطريقة حضارية تجعلها لا تكرر مأساة الشابة الصعيدية، إذ قال الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية والنفسية، خلال حديثه لـ«هُن»: «ربما تعرضت الفتاة لضغوطات كثيرة من المحيطين بها، إذ لم تستطع الرفض خلال جلسات التعارف، ويمكن للفتيات رفض العريس بشياكة، من خلال محاولة التعرف على هوايات الشخص وآرائه في مختلف الموضوعات، وعليه تحدد هل هناك عوامل مشتركة بينهما أم لا».

اكتشاف العوامل المشتركة ونقاط الالتقاء

وأضاف لـ«هن» أنه يمكن الحديث عن المستوى التعليمي والتطلعات في المستقبل، فضلا عن التركيز على طريقة تعامله مع أسرته ومع أسرتها، وتصرفه في مختلف الأشياء، وعليه تقرر هل يصلح للزواج وتكوين حياة أسرية أم لا.

كما أشار الدكتور محمد هاني إلى أن الفتيات في مختلف المحافظات أصبحن على درجة كبيرة من الوعي والثقة والتخطيط، ويمكنهن التعامل بحكمة وفطنة مع الجنس الأخر، إذ تجد الفتاة تعقد مقارنات بين الشخص المتقدم لخطبتها والشخص السابق، وتكتشف العيوب والمميزات.