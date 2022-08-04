80 عاملا أمام القضاء بعد اغتصابهم 8 ممثلات في منجم مهجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مَثُل أكثر من 80 رجلًا أمام القضاء في بلد كروغرسدورب بجنوب إفريقيا، بعد قيامهم باغتصاب جماعي لـ 8 نساء.

وقالت الشرطة: "يوم الخميس الأسبوع الماضي، قامت مجموعة من المسلحين باقتحام موقع تصوير فيديو موسيقي في أحد المناجم المهجورة، واغتصبوا 8 فتيات، كن جزءًا من فريق التمثيل قرب مدينة كروغرسدورب غرب جوهانسبرج".

كما سرقوا المتعلقات الشخصية للفتيات ومعدات موقع التصوير قبل الفرار من مكان الحادث"، وفقًا لما ورد في صحيفة "theguardian".

وتابعت الصحيفة: "إن المشتبه بهم عمال مناجم غير قانونيين يُعرفون باسم" زاما-زاماس"، والذين يقومون بالتنقيب عن الذهب في العديد من ممرات المناجم المغلقة في منطقة جوهانسبرج".

وذكرت تقارير محلية أن العديد من عمال المناجم أجانب، وقال سكان محليون إن عصابات "زاما-زاماس" المكونة من عمال مناجم غير قانونيين متهمة أيضًا بارتكاب جرائم منتشرة في المنطقة.

وتم القبض على الرجال في موقع تعدين مهجور في أعقاب عمليات الاغتصاب والسرقة بالقرب من المنجم المهجور.

واحتج أكثر من 300 شخص أمام محكمة الصلح في كروغرسدورب، للتعبير عن الغضب من عمليات الاغتصاب، أوثارت أنباء عمليات الاغتصاب والسرقة الجماعية غضب المجتمع والمنظمات النسائية في المنطقة، الذين اشتكوا من انتشار مثل هذه الحوادث في جميع أنحاء كروغرسدورب.

وأشارت وزيرة الشرطة الوطنية، بيكي سيلي، إلى أن الدراسات المختبرية لعينات الحمض النووي من النساء المغتصبات ستُستخدم لتحديد الجناة.

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