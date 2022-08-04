فيلات في أوروبا بأقل من 100 مليون جنيه.. ما مواصفاتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

شهدت منصات التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، حالة من أثارة الجدل، وذلك بسبب انتشار صور لحاجزين في مشروع شركة إعمار الإماراتية الجديد بالساحل الشمالي SOUI، لشراء فيلات تصل لنحو 105 ملايين جنيه.

وانتهت الشركة خلال نصف يوم، من بيع المرحلة الأولى التي طرحتها المكونة من 300 وحدة متنوعة بين شقق مصيفية وفيلات وتزين هاوس بمنتج مراسي.

الأمر جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن سبب ارتفاع أسعارها لهذا الحد، في حين أن هناك فيلات في أوروبا لا تصل إلى الـ100 مليون جنيه، ولعل أبرزها:

- فيلا في كاليفورنيا

فيلا ساحرة تبلغ مساحتها نحو 250 مترًا مربعًا بها مكونة من 6 غرف، وحمام سباحة وجراج، في منطقة شهيرة في مدينة كاليفورنيا للبيع من قبل Savills Cannes، يبلغ سعرها 2,900,000 يورو، أي ما يعادل 56 مليون جنيه مصري، نقلاً عن موقع "savills".

-سييرا دي ليفانت

فيلا رائعة بمساحة داخلية مضيئة مفتوحة على الخارج مطلة على البحر، مكونة من 4 غرف، مصممة ومجهزة بشكل رائع لراحة العميل، يبلغ سعرها 1,500,000 يورو، أي ما يقرب إلى 29 مليون جنيه مصري.

-فيلا في برشلونة

تبلغ مساحته 604 مترًا مربعًا، ويقع على قطعة أرض مزدوجة مسطحة تمامًا تبلغ مساحتها 1629 مترًا مربعًا تطل على شارعين، مكونة من ثلاث طوابق، و8 غرف، يبلغ سعرها 980,000 يورو، أي ما يعادل 19 مليون جنيه.

-فيلا في سان بول دي مار

تقع في مدينة سانت بول دي مار الجميلة، على بعد أمتار قليلة من البحر، تشتهر هذه المدينة بثقافة تذوق الطعام وموقعها الاستراتيجي وبيوتها البيضاء التي تضفي لمسة متوسطية على المناظر الطبيعية بأكملها، يبلغ سعرها 730,000 يورو، أي ما يصل إلى 14 مليون جنيه.

- أسباب الإقبال على مشروع إعمار في الساحل الشمالي

وكان أيمن سامي المدير التنفيذي لشركة جي أل أل للاستشارات العقاري، قاا إنه خلال السنوات القليلة الماضية شهدت مشروعات الساحل الشمالي إقبالا كبيرا،

وكشف لمصراوي أسباب الإقبال على مشروع إعمار في الساحل الشمالي، منها الرغبة الكبيرة في الشراء لحفظ قيمة الأموال في الوقت الحالي والبحث عن مكاسب نتيجة الاستثمار في شراء وحدة في أكبر مشروعات الساحل الشمالي، قائلا: "في ظل تراجع الجنيه يبحث المواطنين عن أي طريقة لحفظ قيمة أموالهم وسط توقعات بتراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار".

- معلومات عن مراسي

ومراسي أحد المنتجعات الساحرة التي تمنح روادها مكانا يجمع بين الفخامة والهدوء، حيث يقصده محبي الطبيعة الخلابة والاسترخاء أمام شاطئ البحر، وكذلك يجد فيه محبي الطراز العصري ما يبحثون عنه من أناقة ورقي.

تقع مراسي عند الكيلو 125 على طريق الإسكندرية - مرسى مطروح الصحراوي، ويتميز هذا الموقع بكونه يمتد على شاطئين من أجمل الشواطئ في مصر، وهما شاطئ العلمين وشاطئ سيدي عبد الرحمن، وتبعد القرية عن القاهرة حوالي ساعتين، فهو بعد مارينا بمسافة 25 كم تقريبًا.

منتجع مراسي في الساحل الشمالي يمتد على مساحة قدرها 1544 فدانًا، وينفذ على منطقتي وهما العلمين وسيدي عبدالرحمن.

وتحتوي مراسي سيدي عبدالرحمن على 7 أحياء ضخمة مجهزة بوحدات إقامة متنوعة بمساحات مختلفة، وتتميز بكونها متكاملة المرافق والخدمات.

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