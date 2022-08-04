تاتو إلكتروني يراقب وضعك الصحي وينبهك للمشكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يتمكن الكوريون الجنوبيون قريبًا من حمل جهاز داخل أجسادهم على شكل تاتو إلكتروني ينبههم تلقائيًا إلى مشاكل صحية محتملة، إذا كان مشروع فريق علمي يؤتي ثماره.

وبهذا الشأن، قام باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) في مدينة دايجون جنوب غرب سيئول بتطوير حبرًا إلكترونيًا للوشم مصنوعًا من المعدن السائل والأنابيب النانوية الكربونية التي تعمل كقطب كهربائي حيوي، وفقًا لما ورد في صحيفة "reuters".

- تفاصيل الجهاز:

يتم توصيله بجهاز تخطيط القلب الكهربائي (ECG) أو أي جهاز استشعار حيوي آخر، ويمكنه إرسال قراءة لمعدل ضربات قلب المريض والعلامات الحيوية الأخرى مثل الجلوكوز واللاكتات إلى جهاز المراقبة.

يهدف الباحثون في النهاية إلى أن يكونوا قادرين على الاستغناء عن أجهزة الاستشعار الحيوية.

قال قائد المشروع ستيف بارك، أستاذ علوم وهندسة المواد: "في المستقبل، ما نأمل أن نفعله هو توصيل شريحة لاسلكية مدمجة بهذا الحبر، حتى نتمكن من التواصل، أو يمكننا إرسال إشارة ذهابًا وإيابًا بين أجسامنا إلى جهاز خارجي".

وتابع: "يمكن نظريًا وضع هذه الشاشات في أي مكان، بما في ذلك منازل المرضى".

وأضاف: "الحبر غير غازي ومصنوع من جزيئات تعتمد على الغاليوم، وهو معدن فضي ناعم يستخدم أيضًا في أشباه الموصلات أو في موازين الحرارة، تساعد الأنابيب النانوية الكربونية المزينة بالبلاتين في توصيل الكهرباء مع توفير المتانة".

وأوضح بارك أيضًا، أن عندما يتم تطبيقه على الجلد، حتى مع فرك التاتو، لا يمكن إزالته، وهو أمر لا يفضل مع المعدن السائل فقط.

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